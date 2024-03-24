«Вещи, оставленные в гардеробе Крокуса, вместе со следствием начнем выдавать сегодня с 18:00 — правоохранительный блок дал нам разрешение. До 15:00 специалисты упакуют и опишут одежду. В первую очередь отдавать будем тем, у кого на руках есть гардеробная бирка. Прошу отнестись к этому с пониманием», — сообщил глава Подмосковья.К тому же, на парковке «Крокуса» осталось 383 автомобиля россиян. Их могут начать выдавать уже сейчас.Если вы хотите уточнить какую-либо информацию по поводу своих личных вещей, позвоните по номеру: 122-0. Для звонков из Москвы: 8 (800) 550-50-30.Читайте также: Воробьёв проконтролировал разбор завалов пострадавшего в теракте «Крокуса»Владелец «Крокуса» рассказал, что террористы пытались уничтожить записи с камерБлогер Масленников направил миллион рублей на помощь пострадавшим при теракте