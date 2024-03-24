Воробьёв проконтролировал разбор завалов пострадавшего в теракте «Крокуса»

Видео: пресс-служба Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проконтролировал разбор завалов в «Крокус Сити Холле». О ходе работ он написал в своём Telegram-канале.
Минувшей ночью спасатели МЧС России с помощью специальной техники открыли технологический проём в стене концертного зала.
В настоящее время они разбирают стену, чтобы доставить внутрь здания 100-тонный кран. Он позволит продолжить разбор завалов.
Также Воробьёв подчеркнул, что внутри «Крокуса» продолжаются поисковые работы.
По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, ещё 154 человека пострадали. Также поступает информация о пропавших без вести.
Читайте также:
Спасатели МЧС России продолжают разбирать завалы в «Крокус Сити Холле»
Подмосковье запустит алгоритм получения личных вещей из «Крокус Сити Холла»
Воробьёв сообщил, когда завершится основная часть поисковой операции в «Крокусе»
В настоящее время они разбирают стену, чтобы доставить внутрь здания 100-тонный кран. Он позволит продолжить разбор завалов.
По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, ещё 154 человека пострадали. Также поступает информация о пропавших без вести.
Читайте также:
Спасатели МЧС России продолжают разбирать завалы в «Крокус Сити Холле»
Подмосковье запустит алгоритм получения личных вещей из «Крокус Сити Холла»
Воробьёв сообщил, когда завершится основная часть поисковой операции в «Крокусе»
Анастасия Чинкова