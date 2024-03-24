Воробьёв проконтролировал разбор завалов пострадавшего в теракте «Крокуса»

В Китае обнаружили два не учтённых ранее советских воинских захоронения. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель представительства Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, советник посольства России в Китае Андрей Кисенко.