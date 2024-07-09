Воробьёв поблагодарил вице-премьера Хуснуллина за оценку работы региона

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина за оценку работы руководства региона.
«Спасибо Марату Шакирзяновичу за высокую оценку нашей работы! Будем и дальше развивать Подмосковье, стараться сделать область ещё более комфортной для жизни», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Ранее Хуснуллин рассказал, что обсудил с Воробьёвым социально-экономическое развитие региона.
«Здесь команда Подмосковья показывает хорошие результаты комплексной работы! Московская область – один из лидеров по объёму ввода жилья в стране. В этом году – большой прирост по индивидуальному жилищному строительству», – отметил вице-премьер в телеграм-канале.Он добавил, что большая работа ведется и по строительству дорог.
«На ЦКАД строится обход деревни Малые Вязёмы, на М-5 «Урал» в Люберцах – обход посёлка Октябрьский. Продолжается строительство обхода Лобни. В работе Мытищинская хорда, которая соединит Ярославское и Дмитровское шоссе», – добавил Хуснуллин.По его словам, всего в Подмосковье строят более 50 дорожных объектов. Хуснуллин отметил и активную работу Московской области по восстановлению новых регионов. Он пожелал руководству области не снижать темпы, чтобы качество жизни в Подмосковье только улучшалось.
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Лора Луганская