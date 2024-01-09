Воробьёв поблагодарил всех причастных в помощи по ликвидации аварии в Климовске

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил благодарность в помощи ликвидации последствий аварии на котельной в Климовске.
«Хочу поблагодарить всех, кто оказывает разную помощь. Это муниципальные службы и волонтеры, а также особую помощь оказывает Москва. Это мэр и соответствующие службы. Они нам помогли самым большим объемом подстанций и бригад, которые и в сегодня работают на котельной практические в круглосуточном режиме. Сейчас мы ликвидируем все последствия аварии», — подчеркнул губернатор.
Стоит отметить, что в Климовске с пятого января ведутся работы по восстановлению теплоснабжения в жилые дома.
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Мира Полтева