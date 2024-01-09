Воробьёв поблагодарил за работу участников ликвидации коммунальной аварии в Климовске

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил власти Москвы за помощь в ликвидации коммунальной аварии в микрорайоне Климовск, из-за которой остались без отопления 22 тыс жителей Подольска.
«В Подмосковье были весьма низкие температуры – где-то доходило до -31°С, ниже -20°С было долгое время. Естественно, всё это требовало максимальной мобилизации. Нам очень помогла Москва – мэр и его команда. Они здесь в полном объёме участвуют в работах на всех участках, и за это я очень благодарен. Благодарен и большому количеству наших строительных компании и компаниям, которые очень известны, но просили себя не называть. И общепит, и одеяла, и обогреватели – всё это имело принципиальное значение», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».Воробьёв также поблагодарил жителей Климовска и представителей экстренных служб.
«Жители вошли в положение. Температура в некоторых квартирах доходила до 10-12°С, а где-то в больших комнатах была и того ниже. Потребовались также значительные усилия сотрудников МЧС, которые участвовали в работе с первого дня, правоохранительного блока. После ряда процедур эта котельная находится в нашем управлении, считайте, уже в собственности. Это значит, мы можем открыть инвестиционную программу по её модернизации и наладке теплосетей», – отметил губернатор.Как заявил Воробьёв, отопление планируют запустить во все дома Климовска до утра 10 января.
4 января из-за аварии в котельной ограничили подачу тепла в 173 многоквартирных жилых дома Климовска, подразделение Подольской областной клинической больницы и на несколько других социальных объектов. Котельная находится на территории Климовского специализированного патронного завода и обеспечивает теплом жителей Климовска.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин принял решение о возвращении имущества завода в казну государства.
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Лора Луганская