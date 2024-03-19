Стало известно, откуда ВСУ обстреляли Белгород снарядами РСЗО Vampire

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Украинская сторона вела обстрел Белгорода из села Волоховка Харьковской области. Именно там, по информации Mash, была размещена РСЗО Vampire.
Напомним, при обстреле Белгорода со стороны ВСУ 14-летнему мальчику оторвало кисть руки. Ребёнок вместе с мамой находился на парковке недалеко от школы. В это время рядом разорвался снаряд. Подростку оторвало кисть руки, также он получил осколочное ранение. Кроме того, пострадали две женщины.
Согласно сообщению, пострадавшего мальчика отвезли в детскую областную больницу. Врачи уже оперируют его. Других пострадавших отправили в городскую больницу № 2. Сейчас всех осматривают врачи и оказывают помощь.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что система противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью сбила девять снарядов РСЗО Vampire, выпущенных украинской стороной.
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Согласно сообщению, пострадавшего мальчика отвезли в детскую областную больницу. Врачи уже оперируют его. Других пострадавших отправили в городскую больницу № 2. Сейчас всех осматривают врачи и оказывают помощь.
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Элина Позднякова