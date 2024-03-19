За неделю обстрелов в Белгородской области 16 человек погибли и 98 пострадали

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Около 9 тысяч детей вывезут из районов Белгородской области, в которых не прекращаются обстрелы, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России».
Гладков заявил, что около 9 тысяч детей планируют вывезти из районов региона, которые находятся под постоянными обстрелами. Эвакуация может произойти уже 22 марта, сейчас Белгородская область ведёт переговоры с главами других регионов: Пензенским, Тамбовским и Калужским.
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Евгения Парфентьева