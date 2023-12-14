Воробьёв пообещал составить план ремонта аварийных фасадов вместе с жителями посёлка Красково

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Проблему ремонта аварийных фасадов домов в посёлке Красково будут решать вместе с жителями. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв после просмотра программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
«В посёлке Красково в Люберцах жители выступили против сноса жилых домов, фасады которых признаны аварийными. 8 декабря мы встретились с людьми, представили им технические решения по фасаду, а также по гидроизоляции и утеплению фундамента. До конца года проведём общее собрание жильцов, чтобы выбрать способ капремонта фасада, и примем решение, когда начать стройку», – написал глава региона в своём телеграм-канале.Губернатор пообещал продолжить работу и по всем остальным обращениям к президенту. По словам Воробьёва, ни одно из них не останется без внимания. Главы муниципалитетов будут сопровождать все темы персонально, встречаться с жителями и вместе принимать решения.
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Лора Луганская