Воробьёв попросил жителей Климовска быть дома во время подачи отопления

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил жителей подольского микрорайона Климовск, в домах которых нет отопления, быть дома во время его подачи.
«Специально договариваемся на определённое время, это очень важно. При пуске тепла есть множество нюансов, которые требуют большого внимания. Важно не допустить новых локальных аварий, чтобы не тормозить основной процесс», – написал воробьёв в своём телеграм-канале.В качестве примера он привёл ситуацию, когда на Симферопольской улице в первом корпусе дома №49 затопило весь подъезд, так как в одной из квартир лопнул полотенцесушитель. Дома никого не оказалось. Воду перекрыли, но не сразу.
«Конечно, мы обязательно компенсируем ущерб», – пообещал глава региона.В ночь на 4 января из-за аварии в котельной в Климовске более 170 домов остались без отопления. Чтобы восстановить отопление, на месте работают более 200 бригад. Сейчас из 176 домов к отоплению подключены 122.
Котельная принадлежала Климовскому специализированному патронному заводу. Президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества этого предприятия.
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Лора Луганская