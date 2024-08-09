Подмосковные врачи осмотрели прибывших в регион жителей Курской области

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Клинской и Пушкинской больниц провели медосмотр детей и взрослых, прибывших в Подмосковье из подвергшейся атаке ВСУ Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Врачи наших больниц осмотрели пациентов в пунктах временного размещения. Они провели осмотр 323 детей и 54 взрослых. В ПВР были направлены врачи-педиатры, врачи-терапевты и фельдшеры. По результатам осмотров несколько детей направили в больницы под наблюдение медиков», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Ранее в ведомстве сообщали, что в Курскую область направили семь бригад скорой помощи и 22 врача. Они будут помогать пострадавшим в результате обстрелов и атак беспилотников.
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Лора Луганская