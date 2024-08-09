Подмосковные врачи осмотрели прибывших в регион жителей Курской области

Сыр — один из самых любимых продуктов у россиян. Его можно использовать в различных блюдах, а можно употреблять самостоятельно. Однако многие любители, увлекаясь вкусом и ароматом этого продукта, забывают про нормы. А это не очень хорошо сказывается на организме.