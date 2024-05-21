Воробьёв: современный больничный комплекс в Хотькове достроят в сентябре

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Строительство крупного больничного комплекса в Хотькове завершат в сентябре, объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил, как идёт возведение медучреждения, и побеседовал жителями.
«Важно обеспечить качественную медицинскую помощь жителям и в крупных муниципалитетах, и в маленьких городах, и в посёлках. Здесь строится современный больничный комплекс с поликлиникой на 450 посещений в смену. Когда я был здесь два года назад, строители только заливали бетон. Сейчас работы – на финишной прямой. Рассчитываем, что в сентябре они будут завершены. На такие ответственные сложные объекты мы стараемся ставить только проверенные строительные компании. Надеюсь, что они нас в очередной раз не подведут. Особое внимание мы уделили набору докторов», – сказал глава региона.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Строительство ведется по президентскому нацпроекту «Здравоохранение». Территория комплекса – в семь раз больше той, где сейчас находится поликлиника на 350 посещений в смену. Медучреждение будет состоять из трёх больших корпусов, где смогут лечиться более 28 тыс. жителей, в том числе 6,5 тыс. детей. А кроме тех, кто приписан, медуслуги по полису ОМС сможет получать любой, так как в летний сезон численность населения города в Сергиево-Посадском округе увеличивается втрое.
Ранее действовавшая в Хотькове больница располагалась в деревянном здании. Её построили ещё до Первой мировой войны. Помещения не отвечали ни современным требованиям, ни санитарно-эпидемиологическим нормам. Больницу пришлось снести.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сейчас жители посещают поликлинику №5, но там ощущается нехватка узких специалистов. Чтобы попасть на приём к кардиологу, гастроэнтерологу, сделать исследования, люди вынуждены ездить за 20 км в Сергиево-Посадскую районную больницу.
«Это долгожданная больница для жителей Хотькова. Люди давно просили, чтобы у нас был такой медицинский центр. Нам приходится ездить в ЦРБ, но и она не может охватить то количество пациентов, которые обращаются. С нетерпением ждём открытия», – поделился ожиданиями местный житель Игорь Антонов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Строительство началось в 2022 году, сейчас готовность составляет 79%.
«Думаю, в середине июня мы начнём монтировать мебель и ставить тяжёлое оборудование. Срок окончания строительства – декабрь, но, возможно, мы всё завершим в сентябре. Сейчас на объекте работают 250 человек и 10 единиц техники», – рассказал исполнительный директор компании-подрядчика «Родина» Ваник Бадеян.Московская область оснастит больницу самой современной медицинской техникой. В поликлинику закупят КТ, цифровые рентген и флюорограф, аппарат УЗИ экспертного класса, стоматологическое оборудование, в стационар – оборудование для восстановительного лечения и офтальмологических операций.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Медицинский комплекс строится на историческом месте – здесь когда-то тоже была больница, построенная ещё в 1912 году. Сюда удобно добираться жителям Пушкинского округа, Мытищ, Москвы. Штат больницы укомплектовывается. Ежедневно приходят много соискателей не только из Московской области», – рассказал заведующий поликлиникой №5 Андрей Саакян.В итоге штат персонала увеличится в полтора раза. Для привлечения специалистов в регионе предусмотрены такие меры поддержки, как ежемесячная компенсация аренды жилья, программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Приведи друга», разовая выплата врачам первичного звена, помощь с устройством детей в сады и школы.
Читайте также:
Воробьёв анонсировал открытие нового здания Физмат-лицея к началу учебного года
Воробьёв назвал срок окончания строительства очистных сооружений в Сергиевом Посаде
Губернатор Воробьёв оценил работу артели «Кузьминский» на основе ИИ
Лора Луганская