В день открытия стадиона «Авангард» на нём могут сыграть легенды футбола

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Житель Коломны, футболист Андрей Костяков попросил губернатора Московской области Андрея Воробьёва, чтобы в день открытия стадиона «Авангард» после реконструкции на нём прошел матч с участием легенд футбола по проекту «Выходи во двор». Глава региона поддержал эту идею.
Воробьёв проинспектировал ход ремонта главного стадиона городского округа, поговорил с тренерами и родителями. Он объявил, что завершить ремонт «Авангарда» планируют к 1 августа, а открыть – в сентябре.
После реконструкции на «Авангарде» появится футбольное поле с подогревом, искусственным газоном и освещением, где спортсмены смогут комфортно тренироваться круглый год. На территории откроют современный легкоатлетический манеж и две волейбольные площадки.
Кроме того, отремонтируют трибуны, кассы, оборудуют комфортные раздевалки, медкабинет и конференц-зал. Для безопасности на территории установят систему видеонаблюдения.
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«Авангард» всегда был центральным стадионом Коломны. Основные праздники, мероприятия – 9 Мая, День города, День физкультурника, смотр строя и песни – проводили здесь. Он очень доступен, рядом парк. Стадион является символом города, любимым местом активного отдыха жителей. Весь город очень ждет его открытия», – сказал Костяков.
После реконструкции на «Авангарде» появится футбольное поле с подогревом, искусственным газоном и освещением, где спортсмены смогут комфортно тренироваться круглый год. На территории откроют современный легкоатлетический манеж и две волейбольные площадки.
Кроме того, отремонтируют трибуны, кассы, оборудуют комфортные раздевалки, медкабинет и конференц-зал. Для безопасности на территории установят систему видеонаблюдения.
«Мы сможем принимать здесь турниры по лёгкой атлетике. Нам сохранили северную трибуну, где будет наша основная база. Там мы сможем тренироваться», – сказал тренер по лёгкой атлетике Александр Рухов.После реконструкции вместимость стадиона составит 6 тыс. человек. Там смогут заниматься воспитанники спортшколы по футболу «ФК «Коломна», женский футбольный клуб, школа олимпийского резерва «Авангард», участники «Активного долголетия».
«В том году я обучился на международную тренерскую категорию С-УЕФА, вернулся в родной город и подписал контракт с футбольным клубом «Коломна». Параллельно взялся тренировать детскую группу. Уверен, что ребятам очень понравится обновлённый стадион, они будут счастливы», – сказал капитан ФК «Коломна», тренер Андрей Пазин.
«Мой сын ходит на футбол с пяти лет, сейчас ему 11. Ждём окончания реконструкции нашего стадиона. В зимний период дети не ходят на тренировки, им заняться нечем. А теперь поле будет с подогревом, что позволит заниматься в любое время года, – поделилась местная жительница Екатерина Захарова.Сейчас строительная готовность стадиона составляет 56%. Работы ведутся в рамках областной госпрограммы.
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Лора Луганская