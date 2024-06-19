Фото: Антон Чернов
На базе протезно-ортопедического предприятия в Коломне открыли реабилитационный центр для участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ознакомился с работой нового центра, осмотрел производство, пообщался с сотрудниками и бойцами.
Центр ежегодно сможет принимать порядка 500 участников СВО со всей России. Курс реабилитации составит 14 дней.
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«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. Сегодня меня пригласили, чтобы посмотреть, как работает ваше предприятие, которому мы передали дополнительные мощности. Сегодня в фокусе внимания – наши бойцы, получившие тяжёлые ранения. И важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
Центр ежегодно сможет принимать порядка 500 участников СВО со всей России. Курс реабилитации составит 14 дней.
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Мира Полтева