Воробьёв поздравил патриарха Кирилла в Храме Христа Спасителя с 15-летием интронизации

В России упрощена процедура регистрации лекарственных препаратов от редких заболеваний. Теперь срок экспертизы заявления о признании препарата орфанным не будет превышать 10 дней. Скажутся ли изменения на доступности лекарств, и как часто встречаются подобные заболевания, расскажет редакция «Радио 1».