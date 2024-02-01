Воробьёв поздравил патриарха Кирилла в Храме Христа Спасителя с 15-летием интронизации

Фото: пресс-служба патриарха Московского и Всея Руси
Андрей Воробьёв навестил в Храме Христа Спасителя патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Губернатор Подмосковья поздравил его с 15-летней годовщиной интронизации, пожелав здоровья, душевных сил и благополучия.
Глава региона также поблагодарил предстоятеля Русской православной церкви за заботу о сохранении порушенных святынь, возрождении старых и строительстве новых храмов в регионе.
Ранее патриарха с 15-й годовщиной интронизации поздравил Владимир Путин.
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«Спасибо, что имею возможность вас поздравить. Хочу вас поблагодарить за поддержку Подмосковья, за то, что бываете у нас и вдохновляете. Мы тоже стараемся быть вовлечёнными в добрые дела», – сказал губернатор.
«Мы знаем об этих делах и очень это ценим. Благодарю вас, в том числе, и за то, как развивается церковная жизнь в Московской области», – ответил патриарх.В январе 2009 года Поместный собор РПЦ избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и Всея Руси. 1 февраля того же года состоялась его интронизация. Православные отмечают этот день как праздник предстоятеля Русской православной церкви.
Ранее патриарха с 15-й годовщиной интронизации поздравил Владимир Путин.
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Лора Луганская