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Самой востребованной в России практикой в здравоохранении признана «Поликлиника. Перезагрузка»

15 декабря 2023, 19:15
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Практика Московской области «Поликлиника. Перезагрузка» стала самой популярной на конкурсе лучших управленческих практик «Смарт Диалог» по направлению «Здравоохранение». Общественное голосование за проекты-победители проводили Агентство стратегических инициатив и АНО «Диалог Регионы».
В рамках проекта «Поликлиника. Перезагрузка» медучреждения приводят к единому стандарту. Задача – сделать посещение для пациентов более комфортным, а для врачей создать лучшие условия труда.
«Ежедневно в поликлиники Подмосковья обращаются порядка 200 тыс человек. Крайне важно, чтобы жители могли без затруднений попасть к узкому специалисту, получить помощь в комфортном режиме. В здравоохранении важно всё – и регистратура, и запись, и оснащение каждого кабинета. Новые медучреждения мы сразу строим именно по такому принципу, а действующие приводим в соответствие. Для этого запустили проект «Поликлиника. Перезагрузка». Суть – внедрить единый стандарт и сделать все подмосковные поликлиники более эффективными, доброжелательными, ориентированными на пациента», – пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Он сообщил, что около 20% посещений в первичном звене связаны с выпиской рецептов. Поэтому в поликлиниках организуют отдельные кабинеты, а рецепты выписывают в электронном виде. Это позволяет разгрузить других врачей и перенаправить потоки пациентов.
«Самые востребованные точки в поликлинике – регистратура, кабинеты забора крови и диагностики, отделения профилактики – начинают работать по-новому. Как результат – диспансеризацию можно пройти за два часа, а забора крови ждать лишь 10 минут вместо 90. Результаты анализов и осмотров направляются в личный кабинет на региональном портале госуслуг», – сказал Воробьёв.
По его словам, в прошлом году перезагрузку прошли 50 взрослых поликлиник, в этом году – ещё 50 взрослых и 50 детских медучреждений, а также 30 стоматологий. По оценке губернатора, перемены жители воспринимают позитивно.

Стандарт «Поликлиника. Перезагрузка» предусматривает также понятную навигацию в едином стиле, стенды с информацией, комфортные зоны ожидания, где можно посмотреть телевизор, выпить кофе и перекусить.
«Московская область для нас – регион лучших практик и в здравоохранении, и в сфере социального обслуживания, и в сфере занятости. На сегодняшний день 40 практик области внедряется в других субъектах Федерации», – сказала директора Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Победителями конкурса «Смарт Диалог» стали 13 проектов из 11 регионов. Общественное голосование проводилось с 7 ноября по 8 декабря. От региональных команд, НКО и бизнеса поступило более 600 проектов.

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#здравоохранение
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#губернатор
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В Польше призвали оценить работу комиссии по авиакатастрофе в Смоленске
В Польше призвали дать правовую оценку работе комиссии по катастрофе в Смоленске
15 декабря 2023, 20:02

Фото: РИА Новости/Следственный комитет РФ

Уголовно-правовую оценку необходимо дать деятельности польской комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец.
Он отмечает, что финансовые вопросы деятельности комиссии вызывают ряд сомнений, поэтому следует провести проверку по сравнительной оценке затраченных средств и реальной деятельности. 

Также Грабец требует привлечения к ответственности людей, виновных в фальсификации причин смоленской катастрофы. 

Напомним, что 10 апреля 2010 года самолёт польской авиакомпании потерпел крушение при посадке в аэропорту «Смоленск-Северный». В результате происшествия погибли 96 человек, среди которых числился президент Польши Лех Качиньский с женой, а также известные политические и военные деятели. 

Спустя год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной крушения решение пилотов не уходить на запасной аэродром во время тумана. Системными причинами была названа неполноценная подготовка лётчиков президентского отряда. 

При повторном расследовании была выдвинута ещё одна причина крушения. На борту якобы произошёл взрыв, к которому причастны российские власти. В отношении троих российских авиадеспетчеров были возбуждены уголовные дела в Польше. 

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#польша
#самолет
#происшествие
#крушение
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В Польше испугались прихода Путина
Экс-президент Польши Квасьневский: после победы в СВО Путин придет в Польшу
15 декабря 2023, 19:40

Фото: iStock/macky_ch

Без поддержки Запада Украина проиграет, тогда президент России Владимир Путин придет к польским границам. В этом уверен экс-президент Александр Квасьневский, его слова передает Rzeczpospolita.
«Скажем прямо: Путин окажется у нас на Буге», – заявил Квасьневский.

По его словам, ВСУ не могут достичь никаких успехов на линии соприкосновения, их силы истощаются, при этом Украина не получит помощи от США в ближайшее время. Таким образом, Квасьневский заключил, что Киев проиграет при отсутствии помощи со стороны стран Запада.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российская армия дойдёт до Польши, если Запад не остановит финансирование Украины и не перейдёт к проведению мирных переговоров. 

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#сша
#украина
#всу
#путин
#киев
#переговоры
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Макрон объявил о готовности поговорить с Путиным
Макрон заявил, что не менял номер телефона и готов говорить с Путиным
15 декабря 2023, 19:39

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не менял номер телефона и готов поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
По словам Макрона, он готов обсудить с Путиным его предложения по достижению долгосрочного мира на Украине. Он отметил, что Путин может позвонить ему по прежнему телефону, если ему есть, что предложить.

Ранее глава российского государства заявлял, что Россия готова продолжать сотрудничество с Францией. Путин подчеркнул, что раньше у него с Макроном было прекрасное рабочее взаимодействие, которое прекратилось по инициативе французского лидера. 

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#франция
#россия
#владимир путин
#сотрудничество
#макрон
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Путин призвал обеспечить безопасность восточного направления РЖД
Путин призвал обезопасить Восточный полигон РЖД
15 декабря 2023, 18:41

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить особую безопасность Восточного полигона железных дорог России. Об этом он заявил в ходе выступления на IV Железнодорожном съезде.
Глава государства отметил, что украинские Вооружённые силы предпринимают попытки добраться до важнейших объектов российской инфраструктуры для их дальнейшего уничтожения. 

Путин обратился к сотрудникам РЖД, которые работают в этом регионе, с просьбой быть очень внимательными из-за нестабильной обстановки. 

Российский лидер заявил, что на восточном направлении необходимо усилить меры для обеспечения безопасности на железнодорожных объектах. 

Ранее Путин заявил, что Россия занимается укреплением железнодорожной отрасли. 

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#владимир путин
#железная дорога
#безопасность
#ржд
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Политолог Журавлев: ЕС подкупит Венгрию для оказания помощи Украине
15 декабря 2023, 18:31

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Политолог Дмитрий Журавлев заявил о том, что Евросоюз может предложить что-нибудь Венгрии для того, чтобы та сняла вето с оказания помощи Украине.
«Европейский союз принимает решение только единогласно. Но многие главы европейских государств начнут уговаривать венгров снять вето в обмен на что-нибудь «вкусное», например, на материальную помощь», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.

Также он допустил ситуацию, при которой на Венгрию могут надавить и США по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия осуждает решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС и отказывается в этом принимать участие.

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#сша
#помощь
#ес
#венгрия
#украина
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Песков раскрыл, какого президента США хотел бы видеть Путин
Песков заявил, что Путин предпочтёт более конструктивного президента США
15 декабря 2023, 18:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин готов сотрудничать с таким президентом США, который осознает значимость диалогов и будет более конструктивен по отношению к России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News.
Он отметил, что Путин готов вести диалог с тем, кто осознаёт необходимость осторожности с Россией. 

Песков пояснил, что российский президент предпочтёт работать с любым, кто осознает, что с Россией нужно быть более осторожными. Также немаловажно учитывать всё озабоченности страны. 

Ранее, подводя итоги года, Путин отметил, что в настоящее время нет условий для выстраивания отношений с США. 

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#сша
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#президент
#владимир путин
#дмитрий песков
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Сенатор Цеков: Прекращение поддержки Киева США условие — хороших отношений с РФ
15 декабря 2023, 18:00

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что для нормализации отношений с Россией США должны прекратить поддержку Украины.
«США должны продемонстрировать желание выстраивать отношения с РФ и прекратить поддержку Украины. Понятно, что мы не будем врагами до конца времен. Конфликт закончится и надо будет выстраивать отношения, но на основе взаимоуважения, невмешательства во внутренние дела, взаимных интересов. Эти принципы наша страна много лет провозглашает», — высказал своё мнение в беседе с NEWS.ru Цеков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что США знают о том, что Украина не сможет одержать победу в вооруженном конфликте с Россией.

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#сша
#конфликт
#украина
#рф
#политика
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Медведев назвал «гнусными мразями» Акунина и Быкова*, и пожелал им сдохнуть
Медведев назвал «гнусными мразями» Акунина и Быкова*
15 декабря 2023, 17:59

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова* «гнусными мразями», об этом он написал в своем-телеграм-канале.
Напомним, издательство АСТ и книжная сеть «Читай-город — Буквоед» приостановили продажи книг писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова* за их неоднократные провокационные высказывания. Накануне Борис Акунин заявил, что не имеет ничего против атаки на Крымский мост со стороны Украины. 
 
Медведев заявил, что критикующие российскую власть люди, имеют право на мнение, однако оправдывать удары по России, в которой они проживали или проживают, а также желать смерти гражданам – за гранью зла и добра. 
 
Он назвал убывших за границу писателей «гнусными мразями» и пожелал им сдохнуть на чужбине. ​

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В Кремле сообщили, что в США знают, чем закончится конфликт на Украине
Песков: США знают, что Украина не сможет победить в конфликте
15 декабря 2023, 17:40

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США знают о том, что Украина не сможет одержать победу в вооруженном конфликте с Россией, приводит его слова издание РИА Новости.
Прежде спикер Кремля назвал кризис на Украине гибридной войной, которую США развязали против России. Он также подчеркнул, что действия Вашингтона способствуют тому, что конфликт продолжается. По словам Пескова, помощь, которую американские власти оказывают Киеву не позволили достичь успеха в зоне проведения СВО. 
 
Дмитрий Песков также поделился размышлениями о том, сколько будут длиться переговоры о вступлении Украины в ЕС. Пресс-секретарь главы государства уверен, что этот процесс затянется от нескольких лет до десятилетий. 

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