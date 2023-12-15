Самой востребованной в России практикой в здравоохранении признана «Поликлиника. Перезагрузка»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Практика Московской области «Поликлиника. Перезагрузка» стала самой популярной на конкурсе лучших управленческих практик «Смарт Диалог» по направлению «Здравоохранение». Общественное голосование за проекты-победители проводили Агентство стратегических инициатив и АНО «Диалог Регионы».
В рамках проекта «Поликлиника. Перезагрузка» медучреждения приводят к единому стандарту. Задача – сделать посещение для пациентов более комфортным, а для врачей создать лучшие условия труда.
Он сообщил, что около 20% посещений в первичном звене связаны с выпиской рецептов. Поэтому в поликлиниках организуют отдельные кабинеты, а рецепты выписывают в электронном виде. Это позволяет разгрузить других врачей и перенаправить потоки пациентов.
Стандарт «Поликлиника. Перезагрузка» предусматривает также понятную навигацию в едином стиле, стенды с информацией, комфортные зоны ожидания, где можно посмотреть телевизор, выпить кофе и перекусить.
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«Ежедневно в поликлиники Подмосковья обращаются порядка 200 тыс человек. Крайне важно, чтобы жители могли без затруднений попасть к узкому специалисту, получить помощь в комфортном режиме. В здравоохранении важно всё – и регистратура, и запись, и оснащение каждого кабинета. Новые медучреждения мы сразу строим именно по такому принципу, а действующие приводим в соответствие. Для этого запустили проект «Поликлиника. Перезагрузка». Суть – внедрить единый стандарт и сделать все подмосковные поликлиники более эффективными, доброжелательными, ориентированными на пациента», – пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Самые востребованные точки в поликлинике – регистратура, кабинеты забора крови и диагностики, отделения профилактики – начинают работать по-новому. Как результат – диспансеризацию можно пройти за два часа, а забора крови ждать лишь 10 минут вместо 90. Результаты анализов и осмотров направляются в личный кабинет на региональном портале госуслуг», – сказал Воробьёв.По его словам, в прошлом году перезагрузку прошли 50 взрослых поликлиник, в этом году – ещё 50 взрослых и 50 детских медучреждений, а также 30 стоматологий. По оценке губернатора, перемены жители воспринимают позитивно.
Стандарт «Поликлиника. Перезагрузка» предусматривает также понятную навигацию в едином стиле, стенды с информацией, комфортные зоны ожидания, где можно посмотреть телевизор, выпить кофе и перекусить.
«Московская область для нас – регион лучших практик и в здравоохранении, и в сфере социального обслуживания, и в сфере занятости. На сегодняшний день 40 практик области внедряется в других субъектах Федерации», – сказала директора Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.Победителями конкурса «Смарт Диалог» стали 13 проектов из 11 регионов. Общественное голосование проводилось с 7 ноября по 8 декабря. От региональных команд, НКО и бизнеса поступило более 600 проектов.
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Лора Луганская