Воробьёв поздравил с 1 мая жителей пансионата для пожилых людей в Черноголовке

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с Праздником Весны и Труда жителей пансионата «Ногинский» в Черноголовке, об этом сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Московской области.
«1 мая мы приехали в дом для одиноко проживающих пенсионеров. Знаю, что здесь живут легендарные люди уже преклонного возраста, многим за 90 лет. У вас здесь очень хорошая дружеская и творческая атмосфера. Хочу поблагодарить вас за большой вклад в жизнь и Черноголовки, и всего нашего Подмосковья», — приводит пресс-служба слова губернатора.
В честь праздника Воробьёв подарил местному ансамблю баян, а также спел вместе с ними негласный гимн региона — песню «Подмосковные вечера».
В пансионате постоянно проживают 50 человек, 48 из которых — инвалиды. Руководство «Ногинского» попросило Воробьёва помочь с ремонтом фонтана, который располагается на территории пансионата. Губернатор Подмосковья пообщел решить этот вопрос в ближайшее время.
Читайте также:
Летом в Черноголовке завершат благоустройство зоны отдыха «Южное озеро»
Воробьёв проверил ход строительства лицея «Авиатика» в Лобне
Губернатор Воробьёв назвал ключевые направления цифровизации Подмосковья
Евгения Парфентьева