В Латвии на всех каналах Balticom транслировался Парад Победы на Красной площади

Фото: сайт Кремля
В Латвии на всех телеканалах компании Balticom некоторое время транслировался в прямом эфире Парад Победы, проходивший на Красной площади в Москве. Об этом сообщил глава Национального совета республики по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш.
В своей социальной сети X (бывший Twitter) чиновник написал, что компания Balticom подверглась мощной кибератаке, в результате которой технические службы потеряли контроль над трансляцией. Поэтому в эфире по всем каналам показывали Кремлёвский парад, пояснил он. По словам Аболиньша, сейчас кабельные все телеканалы временно отключены. Выясняются все обстоятельства происшедшего.
В прошлом году латвийский Сейм принял закон о запрете проведения любых публичных мероприятий 9 мая. Тогда же местная полиция задержала 17 человек и возбудила 23 административных и четыре уголовных дела за возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам и демонстрацию запрещённых символов, в частности, георгиевской ленточки.
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Александр Бойцов