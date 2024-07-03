Воробьёв поздравил сотрудников подмосковной ГАИ с профессиональным праздником

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Работа сотрудников ГАИ – это гарантия безопасности на дорогах, ответственность за жизнь и здоровье людей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в поздравлении работников и ветеранов Госавтоинспекции с профессиональным праздником.
«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах – за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», – написал глава региона в своём телеграм-канале.Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Он подчеркнул, что в Московской области работают 5,7 тыс. сотрудников Госавтоинспекции.
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
«Во время патрулирования вы первые, кто приходит на помощь. Сейчас, в аномальную жару, сотрудники ГАИ раздают водителям воду, заботятся об их самочувствии и проверяют на внимательность», – добавил Воробьёв.Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Он также поблагодарил начальника управления ГАИ по Московской области Виктора Кузнецова и сотрудников инспекции за преданность долгу, профессионализм и отвагу, пожелав крепкого здоровья и успехов в службе.
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Сегодня Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России исполняется 88 лет. Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 3 июля 1936 года было утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР». Эта дата считается точкой отсчёта в истории отечественной ГАИ.
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
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