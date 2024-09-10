Воробьёв сообщил о восьми пострадавших при атаке БПЛА в Раменском

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Восемь человек пострадали при атаке беспилотника в подмосковном Раменском. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
В своём Telegram-канале глава региона написал, что прибыл в больницу, где находятся двое пострадавших: 25-летний Николай и ещё один мужчина. Первому диагностировали черепно-мозговую травму и гематомы. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести.
Второй пострадавший в момент атаки находился практически в эпицентре удара. Его доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с множественными ранами, сотрясением мозга и переломом стопы. Мужчина находится в тяжёлом состоянии.
Ещё двое пострадавших самостоятельно обратились в раменскую больницу, после чего их отпустили домой.
Оставшиеся четверо раненых были доставлены в больницу в Жуковском. Среди них мужчины 65 и 33 лет, а также женщина 31 года, отравившиеся дымом и продуктами горения, и женщина 52 лет с переломом стопы .
В ночь на 10 сентября ВСУ совершили массированную атаку на Подмосковье. Средствами ПВО были сбиты 14 дронов в Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедове и Коломне.
Читайте также:
Воробьёв пообещал спасти котов жительницы повреждённого дома в Раменском
«Успел закрыть собой жену»: пострадавший рассказал об атаке БПЛА в Раменском
Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших от БПЛА
Второй пострадавший в момент атаки находился практически в эпицентре удара. Его доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с множественными ранами, сотрясением мозга и переломом стопы. Мужчина находится в тяжёлом состоянии.
Ещё двое пострадавших самостоятельно обратились в раменскую больницу, после чего их отпустили домой.
Оставшиеся четверо раненых были доставлены в больницу в Жуковском. Среди них мужчины 65 и 33 лет, а также женщина 31 года, отравившиеся дымом и продуктами горения, и женщина 52 лет с переломом стопы .
В ночь на 10 сентября ВСУ совершили массированную атаку на Подмосковье. Средствами ПВО были сбиты 14 дронов в Подольске, Раменском, Люберцах, Домодедове и Коломне.
Читайте также:
Воробьёв пообещал спасти котов жительницы повреждённого дома в Раменском
«Успел закрыть собой жену»: пострадавший рассказал об атаке БПЛА в Раменском
Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших от БПЛА
Анастасия Чинкова