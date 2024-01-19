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Воробьёв предложил Минэнерго обсудить программу модернизации электроснабжения

19 января 2024, 18:14
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Работа Россетей в период аномальных морозов стала одной из главных тем встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с министром энергетики России Николаем Шульгиновым.
В нескольких городских округах были перебои с подачей электроснабжения. Поэтому обсуждали также программу модернизации системы электроснабжения Подмосковья.
«Николай Григорьевич, спасибо за работу вашей команды. Прежде всего, имею в виду федеральные и подмосковные Россети. В этом году мы с Москвой превысили пики потребления. Судя по динамике развития столичного региона, это будет продолжаться. Дополнительно принят очень важный закон, который позволяет расселять ветхое и аварийное жилье. Это предполагает новые подключения. Ещё один важный момент для Подмосковья – то, что в деревнях, СНТ и коттеджных поселках люди проживают почти круглый год. Поэтому просим вас рассмотреть программу модернизации электроснабжения в ряде узких мест – прежде всего, в Чехове и Раменском. Речь идет о питающих подстанциях», – сказал Воробьёв.



В 2024-2025 годах «Россети Московский регион» планируют построить три питающих центра: один в Чехове и два в Раменском городском округе. Это позволит каждому муниципалитету дополнительно передать по 100 МВт мощности. Они также смогут обеспечить надёжное электроснабжение Домодедова и Подольска.



Шульгинов отметил, что нужно понимать, где именно необходимо усиление.
«Не только в Москве и Подмосковье, но и в остальных регионах в период аномальных климатических условий были проблемы с электроснабжением. Из таких событий всегда нужно делать правильные выводы. Кроме ликвидации узких мест, необходимо спрогнозировать перспективу, потому что Московский регион развивается иначе, чем другие агломерации, и другими темпами. У мегаполисов есть специфика», –заявил министр.
По его мнению, необходимо выявить центры роста нагрузок, определить места комплексной застройки, где будет другой уровень потребления. Важно понять всю картину, которая ждёт регион через 10 лет.

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#московская область
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Мособлпрокуратура проводит проверку после инцидента на подъёмнике в Яхроме
19 января 2024, 19:18

Прокуратура Московской области начала проверку после остановки кресельного подъёмника горнолыжного комплекса у города Яхрома в Дмитровском городском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
«По предварительным данным, подъёмник, на котором в тот момент находились люди, остановился из-за недостаточного натяжения троса, вызванного поломкой поворотного колеса. Все граждане были оперативно эвакуированы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь», – говорится в сообщении.
Как сообщает РИА Новости, на горнолыжном курорте «Степаново» в городском округе Дмитров сломался подъёмник. В результате пострадали два человека, которые сорвались вниз.

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#прокуратура
#московская область
#подмосковье
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В России будут создавать цифровые профили мигрантов
До конца года прибывшим в РФ мигрантам создадут цифровые профили
19 января 2024, 19:07

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Иностранцам, прибывшим в Россию, будут создавать цифровые профили. Об этом сообщает РИА Новости.
Правительство России утвердило план реализации Концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы.

Данный план содержит свыше 40 различных мероприятий, которые были распределены по шести разделам.

Согласно утверждённому документу, в отношении мигрантов ужесточается ряд правил. Так, будут подвергаться блокировке активы иностранцев, которые причастны к террористической деятельности. Также планируется разработка предложений по усилению ответственности иностранных граждан за нарушение законов РФ. Кроме того, будут заблокированы интернет-ресурсы, которые предоставляют незаконные услуги в области миграции.

Прибывшим в Россию иностранцам создадут цифровые профили, а также проведут регистрацию в единой биометрической системе.

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#мигранты
#россия
#правительство
#план
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Родственникам погибших пациентов в Брянске из-за сбоя ИВЛ выплатят по 1 млн руб.
19 января 2024, 18:40

Фото: iStock/Zolnierek

Родственникам пациентов, которые погибли в Брянской межрайонной больнице из-за сбоя аппаратов искусственной вентиляции легких, выплатят по одному миллиону рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
«Решениями Брянского районного суда от 11 и 17 января 2024 года удовлетворены иски двух потерпевших, с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 1 000 000 рублей», - говорится в сообщении.

Таким образом, сумма будет выплачена всем родственникам. Кроме того, им пообещали компенсировать затраты на похороны.
Пока решение суда в силу не вступило.

Напомним, в ноябре 2020 года главный врач больницы допустил к работе с ИВЛ сотрудника, который не имел право эксплуатации кислородных баллонов. Он также не проходил инструктаж по технике безопасности. Его действия привели к отключению ИВЛ, тогда погибли шесть пациентов.

В марте 2023 года главврач был арестован на три года.

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#врач
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#компенсация
#право
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Бродящих по улицам Мытищ кабанов переселят в лес
19 января 2024, 18:39

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Напугавших жителей Мытищ кабанов отправят жить в лес. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Ранее появившееся в интернете видео с бегающими по улицам дикими свиньями стало одними из самых популярных за зиму в Подмосковье. Однако в черте города животных не оставят.
«Кабан – это не домашний мини-пиг, а сильное дикое животное, которое может быть опасно для человека. Дикие свиньи в Мытищах вышли в город из-за нехватки пищи в лесу. Сначала они разворотили несколько помоек, потом их подкормили жители, и звери поняли, что в городе всегда есть чем поживиться», – пояснил министр.
По словам зоологов лесные «бандиты», какими бы они не казались безобидными, небезопасны для жителей. Кабан может напасть на человека, разбросать мусор из контейнера, вырвать из рук пакет с продуктами и даже попытаться забраться в автомобиль.
«Администрация заключила контракт со специализированной организацией, которая будет отлавливать животных и выпускать в естественную среду», – добавил Фирсов.
С сегодняшнего дня эта работа будет проводиться в городском округе Мытищи под контролем инспекторов охотназдора и продлится несколько дней.

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#безопасность
#московская область
#подмосковье
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Папа Римский раскрыл свой взгляд на ад
Папа Римский Франциск сделал предположение, что ад пуст
19 января 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента Республики

Папа Римский Франциск в эфире телешоу Che Tempo Che Fa заявил, что ад пуст.
Более трёх миллионов итальянцев в прямом эфире смотрели часовое интервью 67-летнего понтифика. В ходе беседы Франциск затронул несколько последних новостей, таких как разрешение однополых браков Ватиканом и военные мировые конфликты.

Также папа Римский ответил на вопрос ведущего Фабио Фацио о том, каким он себе представляет ад. По словам понтифика, лично он предпочитает думать, что в аду ничего нет. Он выразил надежду на то, что он действительно пуст.

Напомним, что, согласно католицизму, в ад отправляются души грешников, которые подвергаются там наказаниям. Высшим наказанием является вечное отлучение от Бога.

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#мнение
#интервью
#папа римский
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В Подмосковье заключили 25 тыс договоров на обслуживание газового оборудования квартир
19 января 2024, 18:15

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 25 тысяч договоров подписали с компаний «Мособлгаз» собственники жилья в Московской области на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«По закону, вступившему в силу осенью 2023 года. Заниматься техобслуживанием газового оборудования в домах может только газораспределительная организация. В Московской области это АО «Мособлгаз». Договор с компаний может заключить управляющая компания на основе решения собрания собственников, либо лично собственник квартиры. В настоящее время в регионе заключено более 25 тысяч таких договоров», — говорится в сообщении.

В восьми округах такими договорами охвачено 100% газифицированных домов. Муниципалитетами-лидерами стали Реутов, Котельники, Звёздный городок, Жуковский, Власиха, Наро-Фомнский, Краснознаменск и Молодёжный. Завершить эту работу должны в Кашире, Ступине и Егорьевске.

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Стрелков рассказал о «пытках» просмотром Соловьёва в изоляторе
19 января 2024, 18:05

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что над ним «издеваются» в СИЗО, заставляя смотреть программы журналиста Владимира Соловьёва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Он пожаловался, что утром его принуждают прослушивать выступления Соловьёва по радио, а днём и вечером заставляют смотреть его передачи по телевидению.

Стрелков заявил, что он не может отказаться от этого, переключить другой канал и даже сделать звук потише. Он подчеркнул, что ему не позволяют переключить даже на подобный контент.

Днём ранее, по результатам закрытого заседания Мосгорсуда, прокурор потребовал приговорить Игоря Стрелкова к 4 годам и 11 месяцам лишения свободы по делу о публичных призывах к экстремизму.

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#программа
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В усадьбе Гребнево отреставрируют каретный сарай
19 января 2024, 17:51

Фото: пресс-служба Главного управления культурного наследия МО

Каретный сарай, построенный в XVIII веке на территории усадьбы Гребнево в Щёлковском округе, отреставрируют и обустроят под актуальные потребности, разрешение на работы выдало Главное управления культурного наследия Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Выданное разрешение предусматривает полный комплекс работ по реставрации каретного сарая и работ по приспособлению здания к современному использованию», — говорится в сообщении.

Владельцами усадьбы Гребнево в одноименной деревне в начале XVIII века стали князья Голицыны. По их поручению в 1817-1827 гг. усадьбы была капитально перестроена по проекту архитектора Николая Дерюгина.
Второе капитальное переустройство усадьба пережила в начале ХХ века, когда её купил врач Гриневский. Он отремонтировал здания и открыл там санаторий. В советское время в усадьбы располагался сначала туберкулёзный санаторий, затем электровакуумный техникум, а с конца 70-х в усадьбе открылся историко-культурный центр. В это время каретный сарай использовался как спортзал. Однако из-за долго отсутствия ремонта здание пришло в упадок и его забросили.

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#культура
#реставрация
#щёлково
#усадьба гребнево
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Около 250 тыс пенсионеров получат доплаты из бюджета Подмосковья
19 января 2024, 17:37

Фото: Istockphoto / Olga Shumitskaya

В бюджете Московской области на доплаты неработающим пенсионерам, доход которых ниже прожиточного минимума, заложено более 15 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«В этом году региональная доплата к пенсии будет увеличена в связи с индексацией прожиточного минимума. В Подмосковье доплату к пенсии получают около 250 тыс пенсионеров. Поэтому на такую меру поддержки в бюджете предусмотрено свыше 15 млрд рублей», – пояснила министр социального развития области Людмила Болатаева, слова которой приводит пресс-служба.
Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в беззаявительном порядке – никаких заявлений подавать не нужно. В 2024 году в Московской области прожиточный минимум для пенсионеров увеличился на 5,9% и теперь составляет 15 735 рублей.

В министерстве напомнили, что по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва неработающие пенсионеры старше 65 лет и проживающие в регионе более 10 лет получают ежемесячную доплату до 18 тыс рублей. Речь идёт о пожилых людях, которые проживают одни или с супругом-пенсионером, ребёнком до 18 лет или ребёнком-инвалидом старше 18, если инвалидность установлена до совершеннолетия.

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#минсоцразвития мо
#пенсионеры
#выплаты
#социальная поддержка
#московская область
#подмосковье
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