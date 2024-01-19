Воробьёв предложил Минэнерго обсудить программу модернизации электроснабжения

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Работа Россетей в период аномальных морозов стала одной из главных тем встречи губернатора Московской области Андрея Воробьёва с министром энергетики России Николаем Шульгиновым.
В нескольких городских округах были перебои с подачей электроснабжения. Поэтому обсуждали также программу модернизации системы электроснабжения Подмосковья.
В 2024-2025 годах «Россети Московский регион» планируют построить три питающих центра: один в Чехове и два в Раменском городском округе. Это позволит каждому муниципалитету дополнительно передать по 100 МВт мощности. Они также смогут обеспечить надёжное электроснабжение Домодедова и Подольска.
Шульгинов отметил, что нужно понимать, где именно необходимо усиление.
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«Николай Григорьевич, спасибо за работу вашей команды. Прежде всего, имею в виду федеральные и подмосковные Россети. В этом году мы с Москвой превысили пики потребления. Судя по динамике развития столичного региона, это будет продолжаться. Дополнительно принят очень важный закон, который позволяет расселять ветхое и аварийное жилье. Это предполагает новые подключения. Ещё один важный момент для Подмосковья – то, что в деревнях, СНТ и коттеджных поселках люди проживают почти круглый год. Поэтому просим вас рассмотреть программу модернизации электроснабжения в ряде узких мест – прежде всего, в Чехове и Раменском. Речь идет о питающих подстанциях», – сказал Воробьёв.
Шульгинов отметил, что нужно понимать, где именно необходимо усиление.
«Не только в Москве и Подмосковье, но и в остальных регионах в период аномальных климатических условий были проблемы с электроснабжением. Из таких событий всегда нужно делать правильные выводы. Кроме ликвидации узких мест, необходимо спрогнозировать перспективу, потому что Московский регион развивается иначе, чем другие агломерации, и другими темпами. У мегаполисов есть специфика», –заявил министр.По его мнению, необходимо выявить центры роста нагрузок, определить места комплексной застройки, где будет другой уровень потребления. Важно понять всю картину, которая ждёт регион через 10 лет.
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Лора Луганская