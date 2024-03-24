Фото: пресс-служба Московской области
Спасатели МЧС России продолжают разбирать завалы в «Крокус Сити Холле». Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Минувшей ночью тяжёлая техника проводила демонтаж фасада с южной стороны здания. Было сформировано технологическое отверстие, через которое внутрь будет доставлен 100-тонный кран. С его помощью спасателям удастся убрать крупные фрагменты обрушившейся кровли.
Фото: пресс-служба Московской области
В настоящее время спасатели разобрали и вынесли из здания свыше 250 кубометров конструкций.
На месте происшествия работают специализированные робототехнические комплексы, кинологи и психологи.
Фото: пресс-служба Московской области
Днём ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что основная часть поисковой операции завершится в воскресенье.
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Фото: пресс-служба Московской области
На месте происшествия работают специализированные робототехнические комплексы, кинологи и психологи.
Фото: пресс-служба Московской области
Днём ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что основная часть поисковой операции завершится в воскресенье.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова