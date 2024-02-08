Воробьёв сообщил о смерти легендарного участника итальянского сопротивления Николая Орлова

В Дзержинском откроют достроенную школу №7 и приступят к капитальному ремонту ещё нескольких образовательных учреждений. Об этом временно исполняющий полномочия главы городского округа Андроник Пак рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.