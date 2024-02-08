Воробьёв сообщил о смерти легендарного участника итальянского сопротивления Николая Орлова

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил об уходе из жизни ветерана Великой Отечественной войны, участника итальянского сопротивления, обладателя медали «Гарибальди» Николая Иосифовича Орлова. Ему было 97 лет.
«Для меня было честью знать Николая Иосифовича лично. Он Николай Иосифовича Орлов пример настоящего мужества, справедливости, силы духа и веры в победу своей страны. Приношу искренние соболезнования родным и близким», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Губернатор рассказал, что Орлов как военнопленный попал в Италию в феврале 1943 года, сбежал из плена и начал воевать с партизанами 36-й бригады «Гарибальди». О подвигах партизан слышала вся Италия. Будучи самым младшим, получил прозвище «Пиколо Николо», но участвовал в боевых действиях наравне со старшими товарищами.
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Лора Луганская