Воробьёв: в Подмосковье идёт строительство более 50 дорожных объектов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье большая программа строительства дорог. Сейчас ведутся работы на 53 объектах по федеральной, региональной, муниципальной программам. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход строительства дороги от Павловской Слободы до трассы М-9 «Балтия».
«Среди них – две концессионные дороги. Первая – это Южно-Лыткаринская автодорога ЮЛА протяжённостью 46 км. Первые 16 километров мы должны сдать к концу года. Вторая концессия – Мытищинская хорда. Она должна быть запущена в ноябре-декабре. Это очень важная дорога, которую ждут жители», – сказал губернатор.Из 53 дорожных объектов в этом году планируют открыть движение на 35. В их числе – важнейшие объездные дороги: обход посёлка Октябрьский на М-5 «Урал», обход Ульянино-Непецино в Раменском, обход деревни Малые Вязёмы в Одинцовском городском округе, Северный обход Лобни.
Этой зимой также должны завершить строительство развязки на Каширском шоссе. Полным ходом идёт возведение четырёх путепроводов МЦД – в населённых пунктах Быково, Аникеевка, Апрелевка и Опалиха. Их также планируют сдать до конца года.
Читайте также:
Дорогу от Павловской Слободы до трассы М-9 откроют на 9 месяцев раньше плана
В Подмосковье ликвидировали более 6,7 тыс. недостроев
В Подмосковье почти в три раза уменьшилось количество лесных пожаров
Лора Луганская