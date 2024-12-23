Подмосковье приняло около 7 тыс. жителей приграничных и новых территорий России

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В городских округах Московской области в 2024 году приняли порядка 7 тыс. жителей Курской и Белгородской областей, а также новых регионов России.
Такие данные привёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подводя итоги года в традиционном обращении к жителям.
Он также напомнил, что медицинские работники из Московской области регулярно выезжают в Курскую и Белгородскую области, ДНР и ЛНР для оказания помощи жителям этих регионов, в том числе детям.
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«Мы с первого дня оказываем поддержку жителям Курской и Белгородской областей. Приняли в Подмосковье порядка 7 тыс. человек с новых и приграничных территорий. Те, кто оказался в беде, могли приехать к нам и спокойно пережить эти сложные дни», – отметил губернатор в обращении «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».
Он также напомнил, что медицинские работники из Московской области регулярно выезжают в Курскую и Белгородскую области, ДНР и ЛНР для оказания помощи жителям этих регионов, в том числе детям.
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Лора Луганская