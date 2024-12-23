Воробьёв: проект «Доброе дело» объединил уже около 1,3 млн жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области по поручению президента создаётся региональное отделение «Ассоциации ветеранов СВО». Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подводя итоги года в традиционном обращении к жителям.
«Здесь в зале – командиры знаковых для Подмосковья воинских подразделений, Герои России, кавалеры Орденов мужества и других наград. Вместе с ними – участники президентской программы «Время героев», которые прошли у нас стажировку и теперь стали частью нашей команды – Кирилл Лосунчуков и Владимир Горох. Убеждён, что такие специалисты должны занимать достойные места в нашей системе. По поручению президента у нас создается региональное отделение «Ассоциации ветеранов СВО» и продолжается работа программы «Время героев», – сказал губернатор в обращении «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».По словам Воробьёва, в регионе ни на минуту не останавливается поддержка бойцов на линии боевого соприкосновения, их родных и близких. Уже полтора года эту работу координирует Фонд «Защитники Отечества», решает всё, что связано с документами, выплатами, выплатами, льготами, реабилитацией и лечением. А в проекте «Доброе дело» объединяет уже около 1,3 млн человек.
«Из акции, которую провели в самом начале СВО подмосковные школьники, родился постоянно действующий проект «Доброе дело». Сейчас в него вовлечены около 1,3 млн человек. Это и взрослые, и дети. В каждом городе Подмосковья ест те, кто ежедневно помогает, кто вовлечён, кто участвует, доставляет в места дислокации всё, что необходимо», – отметил глава региона.Он поблагодарил всех тех, кто занимается поддержкой участников спецоперации и сопровождением их семей. Также Воробьёв напомнил, что власти Подмосковья оказывают поддержку жителям Курской и Белгородской областей.
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