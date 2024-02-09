Воровьёв: в 2024 году новые лифты появятся в 180 многоквартирных домах Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В рамках подмосковной программы капремонта многоквартирных домов в регионе заменили порядка 13 тысяч лифтов. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Мы заменили в Подмосковье около 13 тысяч лифтов. Обновление лифтового парка – это в первую очередь вопрос безопасности. Ещё до 2020 года в Подмосковье были заменены все лифты старше 25 лет», – пояснил Воробьёв.В этом году новые лифты установят в более чем 180 многоквартирных домах Московской области. Всего в домах региона – порядка 60 тысяч лифтов. На смену старым устанавливаются современные, отвечающие всем требованиям безопасности и комфорта. В них – энергосберегающие кабины, они обладают антивандальными свойствами и тихим ходом. Освещение в лифтах – светодиодное, экономичное. Дверные проёмы оснащены «умными датчиками», которые отвечают за дополнительную безопасность.
Московская область – один из первых регионов России, который перешёл на ввод лифтов в эксплуатацию по новому федеральному регламенту. Приёмка выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности.
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Лора Луганская