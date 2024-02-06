Кабина лифта раздавила электрику голову в отеле в Петербурге

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В Центральном районе Санкт-Петербурга рабочему расплющило голову лифтом во время ремонта. Об этом сообщает портал 78.ru.
Инцидент произошел в одной из гостиниц на улице Профессора Ивашенцова. По данным издания, электрик приехал в отель по вызову днем во вторник, 6 февраля. По предварительной информации, на рабочего наехала кабина лифта. Прибывшим на место медикам не удалось спасти мужчину.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности трагедии.
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