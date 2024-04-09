Восемь мигрантов выдворены из России в ходе рейда в Мариуполе

Фото: iStock/Oleg Elkov
Восемь иностранных граждан выдворили из России в ходе рейда в Мариуполе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Также 20 иностранных граждан привлекли к административной ответственности. Фильтрационно-проверочные мероприятия в городе провели ФСБ, МВД и Росгвардия. Подобные проверки будут продолжены.
Ранее вице-спикер Думы Пётр Толстой указал на необходимость пересмотра принципов привлечения трудовых мигрантов. Он выступил
за отмену системы патентов.
По его мнению, надо сократить срок пребывания низкоквалифицированных специалистов в РФ — он должен быть ограничен сроком действия трудового договора. По его истечении мигрантов должны обязать покинуть Россию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Путин дал МВД установки по миграционной политике после теракта в «Крокусе»
Путин перечислил правила для въезжающих в Россию мигрантов
Путин призвал повышать производительность труда в России
Ранее вице-спикер Думы Пётр Толстой указал на необходимость пересмотра принципов привлечения трудовых мигрантов. Он выступил
за отмену системы патентов.
По его мнению, надо сократить срок пребывания низкоквалифицированных специалистов в РФ — он должен быть ограничен сроком действия трудового договора. По его истечении мигрантов должны обязать покинуть Россию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Путин дал МВД установки по миграционной политике после теракта в «Крокусе»
Путин перечислил правила для въезжающих в Россию мигрантов
Путин призвал повышать производительность труда в России
Алёна Самарева