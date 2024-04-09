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Восемь мигрантов выдворены из России в ходе рейда в Мариуполе

Пушилин: восемь мигрантов депортировали из России в ходе рейда в Мариуполе
09 апреля 2024, 08:46
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Восемь иностранных граждан выдворили из России в ходе рейда в Мариуполе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Также 20 иностранных граждан привлекли к административной ответственности. Фильтрационно-проверочные мероприятия в городе провели ФСБ, МВД и Росгвардия. Подобные проверки будут продолжены.

Ранее вице-спикер Думы Пётр Толстой указал на необходимость пересмотра принципов привлечения трудовых мигрантов. Он выступил


за отмену системы патентов.

По его мнению, надо сократить срок пребывания низкоквалифицированных специалистов в РФ — он должен быть ограничен сроком действия трудового договора. По его истечении мигрантов должны обязать покинуть Россию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Россиянам назвали запретные слова при общении с телефонными мошенниками
Немкин: мошенники могут использовать запись голоса для подтверждения финопераций
09 апреля 2024, 08:44

Фото: iStock/Diy13

Депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что мошенники могут использовать запись голоса для подтверждения различных финансовых операций или заключения договоров, передает РИА Новости.
По мнению парламентария, опасно говорить незнакомым людям по телефону такие простые слова, как «да» и «подтверждаю». Он отметил, что злоумышленники могут попытаться услышать от потенциальной жертвы фразу «я подтверждаю» или кодовое слово.

Отмечается, что при наличии записи голоса система защиты банка может не поверить одному только слову «да», которое будет вырвано из контекста. Поэтому при имеющемся у финансовых преступников наборе фраз, риск мошенничества существенно возрастет.

Депутат порекомендовал не отвечать на незнакомые номера. Однако если человек отвечает на каждый звонок, то лучше молча поднять трубку и сначала выслушать абонента.

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Раскрыт новый способ борьбы с заеданием стресса
Nutrients: поддержка друзей поможет не переедать из-за переживаний
09 апреля 2024, 07:16

Фото: iStock/Doucefleur

Дружеская поддержка поможет не передать из-за стресса, пишет журнал Nutrients со ссылкой на учёных.
Как выяснили учёные из Юго-Западного университета в Китае, поддержка со стороны близких людей помогает избегать переедания из-за стресса.

Они провели два эксперимента, в которых приняли участие 274 человека. Добровольцев разделили на четыре группы: в первой людей поддерживали лучшие друзья, во второй — незнакомцы, в третьей — самостоятельно, четвёртая группа была наблюдательной.

Им давали задания, которые провоцировали нервное возбуждение. Например, выступить перед незнакомой аудиторией. После этого участникам предлагали различные блюда.

Люди из группы дружеской поддержки брали меньшие порции высококалорийной и низкокалорийной пищи, что указывает на снижение потребностей в еде при стрессе.

Авторы исследования считают, что их открытие поможет разработать новые методы борьбы с перееданием из-за эмоциональных сложностей.

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В ГД разработали проект о полном запрете продажи вейпов в России
В Госдуме разработали проект о полном запрете продажи вейпов в РФ
09 апреля 2024, 06:34

Фото: istock / Igor Ilkov

Депутаты от фракций Госдумы ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» разработали законопроект о запрете розничной продажи вейпов в России «в целях народосбережения». Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пояснительную записку.
Инициаторы приводят сведенья о десятикратном росте количествв подростков, использующих вейпы, в сравнении с 2011 годом. В пояснительной записке также указано, что вейпинг зачастую пропагандируют в качестве альтернативы обычным сигаретам, но он также серьезно вредит здоровью курящего и людей вокруг.

Помимо этого, у людей, которые курят электронные сигареты, формируется никотиновая зависимость.

Депутаты отмечают, что в России уже сейчас есть ряд ограничений в этой сфере, однако они «легко обходятся».

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Объем утечек данных населения в России вырос впятеро
«Известия»: в открытый доступ в 2024 году утекли 121 миллионов номеров телефонов
09 апреля 2024, 06:00

Фото: istock / Pakin Jarerndee

В первом квартале 2024 года в сеть утекли 121 миллион телефонных номеров и 38 миллионов e-mail-адресов, что в пять раз больше, чем за такой же период 2023-го. Данные были представлены в отчете сервиса DLBI, пишут «Известия».
При этом число утечек информации в I квартале 2024 года незначительно сократилось с 60 до 57 по сравнению с 2023 годом.

В Центробанке «Известиям» сообщили, что регулярно сотрудничают с банками по вопросам противодействия компьютерным атакам, включая сливы личных сведений. Там не уточнили, были ли зафиксированы ли утечки в I квартале.

Директор по безопасности группы компаний Eqvanta Антон Грунтов рассказал, что злоумышленники используют разные методы заработка на слитой информации — от попытки оформить кредит или займ до предложений различным компаниям приобрести эти данные, объединенные в большие массивы.

В зависимости от содержания утекших данных, их могут использовать для спама, рекламы, взлома личных кабинетов, атак с использованием социальной инженерии или фишинга, а также в крайних случаях — для кражи средств, добавил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский.

В Роскомнадзоре заявили, что компании, работающие с персональными данными, должны соблюдать некоторые принципы. Необходимо минимизировать собираемые данные, удалять их после достижения цели обработки, и на постоянной основе контролировать безопасность информации.

В РКН также поддержали усиление ответственности за утечки персональной информации, а также отметили, что необходимо повысить требования к операторам, которые работают с большим объемами данных (от 1 млн записей).

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Мужчина пожаловался на проблемы в личной жизни из-за слишком большого полового органа
09 апреля 2024, 04:09

Фото: istock / grinvalds

За советом к секс-коучу Дейдре Сандерс обратился мужчина, который убежден в том, что трудности в личной жизни происходят из-за размера полового органа. Историю читателя и ответ специалиста освещает The Sun.
Мужчина рассказал, что спустя 7 месяцев отличных отношений девушка ушла от него из-за слишком большого пениса, который, по его словам, составляет более 25 сантиметров.

«Каждый раз, когда мы занимались сексом, ей было больно, и боль продолжалась еще несколько часов. Она пыталась притворяться, что ей нравится, но по ее лицу я видел, что это не так», — поделился автор письма.
Он отметил, что пытался доставить партнёрше удовольствие с помощью других способов, но она все равно оставалось недовольна. В результате она начала избегать секса, а позже решила расстаться с ним.

«Теперь я в полной растерянности. Меньше всего мне хотелось причинить ей боль», — признался мужчина.
Сандерс отметила ему, что «слишком большого пениса» не существует. Как считает коуч, если женщина достаточно возбуждена, влагалище может вместить любой размер.

«Это может быть трудно принять, но нужный человек не уйдет от вас из-за размера», — заключила специалистка.

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Участники СВО получат приоритет при регистрации на авиарейсы
Росавиация рекомендовала приоритетно обслуживать участников спецоперации
09 апреля 2024, 01:18

Фото: istock / simonmayer

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и операторам аэропортов приоритетно обслуживать пассажиров — участников СВО. Об этом информирует РБК, ссылаясь на телеграмму федерального агентства.
В телеграмме, подписанном руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым, указывается необходимость предоставления приоритета этой категории пассажиров во время регистрации на рейсы, а также прохождении контроля в аэропортах.

Помимо этого, агентство просит исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими, грамотно и достоверно проконсультировать их по возникающим вопросам, а также оказывать им содействие на каждом этапе перевозки.

При регистрации военных с ограниченной подвижностью в салоне Росавиация призвала обеспечить им самые комфортные места с учетом требований безопасности полетов.

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Путин передал Росимуществу активы «АгроТерры»
Президент РФ Путин передал Росимуществу активы сельхозкомпании «АгроТерра»
08 апреля 2024, 23:17

Фото: сайт Кремля

Президент Российский Федерации передал во временное управление Росимущества активы сельскохозяйственной компании «АгроТерра». Документ размещён на официальном портале правовой информации.
Фактическим владельцем российской группы является нидерландский холдинг. Согласно указу, под управление Росимущества переходят активы компаний ООО «АгроСистема», ООО «Капитал АгроФинанс», ООО «АгроСистема-Регионы» и ООО «АгроТерра».

Группа компаний занимается выращиванием сельхозпродукции, которую поставляют на предприятия.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о росте ВВП России в 2023 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Самым ранним подмосковным первоцветом стала мать-и-мачеха
08 апреля 2024, 19:10

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Ботаники отметили цветение первоцветов в лесах и полях Подмосковья. Пока отмечаются цветы мать-и-мачехи, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
«В регионе замечены распускающиеся цветы мать-и-мачехи. Вслед за ней в подмосковных лесах зацветут рябчик шахматный, печёночница благородная, ветреница дубравная, прострел раскрытый, горицвет весенний, хохлатка полая и другие первоцветы», – рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
В ведомстве назвали мать-и-мачеху распространенным лекарственным видом растений, не занесённым в Красную книгу. Собирать её можно, но в небольшом количестве с определенного места, иначе можно навредить экосистеме, поскольку нектар цветов служит пищей для насекомых-опылителей.

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57 педагогов стали участниками конкурса «Учитель года Подмосковья»
08 апреля 2024, 18:56

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области дан старт областного конкурса «Учитель года Подмосковья», сообщили в пресс-службе Минобразования региона. Участниками стали 57 учителей, успешно прошедших школьный и муниципальный этапы.
Конкурс проводится в 35 раз. По данным министерства, в этом году он вызвал особый интерес у учителей начальных классов, которые подали 14 заявок.
«В первый конкурсный день после торжественного открытия состоялось испытание «Методическая мастерская». Конкурсанты продемонстрировали свои эффективные методические приёмы организации обучения и воспитания. В ближайшее время участников ждут испытания «Урок» и «Классный» час. На сей раз им предстоит показать знание методики преподавания и продемонстрировать его на практике», – говорится в сообщении.
Конкурс продлится до 12 апреля. По итогам будут выявлены пять лучших учителей, которые примут участие в финальных испытаниях в сентябре. Победитель представит Подмосковье на Всероссийском конкурсе «Учитель года».

По данным подмосковного Минобразования, последние 10 лет учителя региона трижды становились его абсолютными победителями. Кроме того, почти каждый год они входят в топ-5 лучших учителей страны.

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Волоколамские учителя выиграли в муниципальном конкурсе
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