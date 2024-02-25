Восемь полицейских пострадали в Париже на выставке сельского хозяйства

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Восемь сотрудников полиции пострадали в Париже на выставке сельского хозяйства, пишет газета Le Figaro.
По словам префекта полиции Парижа Лорана Нуньеза, двое из восьми полицейских получили серьёзные ранения.
В ходе мероприятия полиция задержала шесть человек в, трёх из них — за нападение на представителей власти.
Ранее десятки тракторов выехали на улицы французской столицы в знак протеста против политики властей перед открытием Салона сельского хозяйства. Затем протестующие фермеры прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон выставки, куда прибыл глава государства Эммануэль Макрон.
Французские фермеры недовольны расходами, бюрократической волокитой и экологическими нормами. Протесты фермеров в Европе вызваны также тем, что поставки сельхозпродукции с Украины вызвали кризис отрасли в ЕС.
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В ходе мероприятия полиция задержала шесть человек в, трёх из них — за нападение на представителей власти.
Французские фермеры недовольны расходами, бюрократической волокитой и экологическими нормами. Протесты фермеров в Европе вызваны также тем, что поставки сельхозпродукции с Украины вызвали кризис отрасли в ЕС.
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Ювелина Бернст