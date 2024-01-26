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Филиппо призвал уничтожить ЕС для спасения сельского хозяйства Франции

26 января 2024, 16:01
Фото: iStock/Ole Schwander

Фото: iStock/Ole Schwander

Парижу необходимо выйти из Евросоюза для спасения сельского хозяйства. Такое заявление сделал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
«Невероятно! В разгар протестов фермеров Европейская комиссия только что совершила огромную провокацию, объявив, что хочет ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, которое убьет наше сельское хозяйство! - написал он.

Он выразил уверенность в том, что Еврокомиссия действительно может пойти на такой шаг. Таким образом, политик считает видит необходимость в уничтожении Евросоюза, прежде чем данное объединение «разрушит» Францию.


Ранее сообщалось, что профсоюзы фермеров региона Иль-де-Франс в столичном Париже объявили о блокаде дорог города в пятницу в рамках национального протестного движения против политики властей. В это время президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Дели на торжественную церемонию в честь Национального дня Индии.

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#макрон
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«Чревато последствиями»: Захарова предупредила НАТО об учениях Steadfast Defender
Захарова: Учения Steadfast Defender носят провокационный характер
26 января 2024, 16:12

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Учения Steadfast Defender, которые НАТО проводят прямо у российских границ, носят откровенно провокационный характер, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
«Маневры носят откровенно провокационный характер. В течение нескольких месяцев вблизи российских рубежей на территории от Норвегии до Румынии будет активно действовать 90-тысячная группировка сил из 31 страны-члена НАТО и Швеции», — прокомментировала ситуацию Захарова.

По её словам, подобные действия Североатлантического альянса направлены на обострение и без того напряжённой ситуации. К тому же, они могут привести к новым вооружённым инцидентом, а, в результате, закончиться очень ​печально для европейских стран.

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#мария захарова
#нато
#европа
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Суд ООН постановил, что Израиль должен принять меры для предотвращения геноцида
26 января 2024, 16:07

Фото: iStock/butenkow

Председатель Международного суда Джоан Донохью постановила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом сообщает The New York Times.
Согласно постановлению суда, Израиль также должен позволить ввозить в сектор Газа больше гуманитарной помощи. Во время заседания Донохью огласила некоторые «подстрекательские заявления израильских лидеров», касающихся военной операции ЦАХАЛ в Газе.

Ранее сообщалось, что МИД Израиля обратился к другим государствам с просьбой выступить против инициированного ЮАР процесса в Международном суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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Путин посетил российский город и напугал Европу
Telegraph: Визит Путина в Калининград напугал соседние страны Евросоюза
26 января 2024, 16:00

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин посетил Калининград и перепугал соседствующие с ним страны Евросоюза, об этом пишет Telegraph.
«Владимир Путин усилил опасения по поводу возможной войны с НАТО, вызвав панику неожиданной поездкой в Калининград среди стран ЕС, граничащих с российским анклавом», — прокомментировал ситуацию в издании.

В The Telegraph отметили, что российский президент решил предпринять эту поездку в тот момент, когда в странах Европейского союза стали возрастать опасения насчёт того, что Калининград может превратиться в очаг конфликта между НАТО и Россией.

Автор статьи посчитал, что Владимир Путин просто насмехался над странами Балтии, когда пролетал рядом с ними на своём президентском самолёте.

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#владимир путин
#ес
#калининград
#нато
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Захарова: без поддержки Киева из-за рубежа атака на Ил-76 была бы невозможна
26 января 2024, 15:47

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает зарубежные страны, которые, поставляя Киеву оружие, сделали возможной атаку на военный самолет Ил-76. Об этом Захарова сообщила во время брифинга.
По словам официального представителя МИД РФ, без внешней поддержки Киева подобные теракты не смогли бы осуществиться. Захарова подчеркнула, что, совершая жуткие преступления, киевский режим пытается сохранить и увеличить помощь от западных союзников.

Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.

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#захарова
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США повысят «гражданскую вовлечённость» киргизской молодёжи из сёл
26 января 2024, 14:47

Фото: istockphoto.com/HStocks

Госдепартамент США намерен профинансировать программу по развитию демократических институтов и гражданского общества в Киргизии среди молодёжи.
На этот проект планируется выделить до $50 тыс.

«Эта программа способствует развитию демократических институтов и гражданского общества в стране путём предоставления на конкурсной основе малых грантов неправительственным организациям и ассоциациям, некоммерческим организациям гражданского общества, а также независимым местным СМИ в Кыргызской Республике», — передаёт RT текст соответствующего документа.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен высоко оценил талантливость экономического руководства России и его способность эффективно справляться с санкциями со стороны Запада.

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#сша
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#программа
#киргизия
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Гендиректор МАГАТЭ Гросси сообщил о реальности ядерной аварии на ЗАЭС
26 января 2024, 14:45

Фото: istockphoto/Volodymyr Kondratiev

Потенциальная опасность крупной ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции до сих пор сохраняется. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Во время своего брифинга по ситуации на ЗАЭС в Совете безопасности Организации объединенных наций он указал, что тенденцию на улучшение обстановки вокруг и внутри ядерного объекта трудно увидеть даже при всём старании.

«Иногда неделя проходит спокойно, а потом вдруг отключается электричество. Новый период затишья сменяется попыткой атаки дрона в направлении станции», — сказал Гросси.

По словам руководителя агентства, если оценивать уровень риска атомной катастрофы в районе ЗАЭС по 10-тибалльной шкале, то иногда он близок к нулю, но есть моменты, когда можно говорить о страшных 10-ти баллах.

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#заэс
#авария
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Reuters: Китай попросил Иран о сдерживании атак хуситов в Красном море
26 января 2024, 14:09

Фото: iStock/andriano_cz

Китай попросил Иран оказать давление на йеменских хуситов для сдерживания нападений в Красном море, передает Reuters.
По информации источника, такая просьба со стороны КНР последовала по причине того, что атаки хуситов также влияют на судоходные маршруты из Китая. Отмечается, что если Китай получит какой-либо ущерб, в таком случае торговые отношения Пекина и Тегерана изменятся.

Уточняется, что на данный момент Китай не давал конкретных комментариев относительно влияния атак в Красном море на отношения Ирана и КНР.

Напомним, за последнее время США развернули в Красном море наибольшее количество вооружений за многие десятилетия. Вашингтон рассматривает частые атаки хуситов при помощи беспилотников и крылатых ракет как попытку провоцировать ответные действия со стороны США.

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#йемен
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В Кремле опровергли данные об изменении позиции РФ по членству Украины в НАТО
Песков заявил, что Россия не отказывается от требований нейтральности Украины
26 января 2024, 13:50

Фото: iStock/Michele Ursi

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные, согласно которым Россия подала западным государствам сигнал о готовности отказаться от требований сохранить нейтральный статус Украины, не соответствует действительности. Об этом Песков сообщил журналистам.
При этом представитель Кремля напомнил, что Россия никогда не носила розовых очков, она понимает, для кого НАТО проводит свои крупнейшие военные учения и совершает ряд определенных действий. Песков подчеркнул, что информация, предоставленная агентством Bloomberg является абсолютно неверной.

Напомним, агентство Bloomberg опубликовало информацию о том, что РФ якобы может рассмотреть возможность отказа от требования нейтральности Украины и отказаться от противодействия возможному членству Украины в НАТО.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что мир на Украине будет тогда, когда Россия достигнет целей специальной военной операции, которые остаются неизменными.

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#сша
#россия
#военные
#владимир путин
#учения
#информация
#нато
#песков
#рф
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Шойгу: благодаря работе МО и ОПК производство вооружений выросло в разы
26 января 2024, 13:26

Фото: сайт Кремля

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская оборонная промышленность в разы нарастила производство оружия и боеприпасов. Об этом Шойгу сообщил, подводя итоги поставок вооружений и военной техники, а также строительства объектов инфраструктуры в 2023 году.
По словам министра, на это повлияли увеличение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда. Шойгу подчеркнул, что данного результата удалось достичь с помощью эффективной работе министерства обороны и организаций ОПК.

Ранее Шойгу заявлял, что РФ производит больше высокотехнологичного оружия, чем НАТО, несмотря на санкции Запада, а также, что российская армия стала самой подготовленной и боеспособной в мире. Примечательно, что российские успехи по данному вопросу не раз отмечали на Западе.

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