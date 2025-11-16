Достижения.рф

«Неосторожно обращались с огнем»: трое детей пострадали при пожаре в российском городе

Трое детей отравились угарным газом при пожаре в Улан-Удэ
Три ребенка отравились угарным газом при пожаре в Улан-Удэ. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.



По данным ведомства, пострадали дети в возрасте двенадцати, четырех и полутора лет. Сейчас они находятся в больнице под наблюдением врачей.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь на 10 «квадратах». Всего на тушение выезжали 26 человек и восемь единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что двое детей и двое взрослых сгорели заживо в доме под Саратовом.

