«Неосторожно обращались с огнем»: трое детей пострадали при пожаре в российском городе
Три ребенка отравились угарным газом при пожаре в Улан-Удэ. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.
По данным ведомства, пострадали дети в возрасте двенадцати, четырех и полутора лет. Сейчас они находятся в больнице под наблюдением врачей.
Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь на 10 «квадратах». Всего на тушение выезжали 26 человек и восемь единиц техники. По предварительным данным, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнем.
