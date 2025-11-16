На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 5
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщила пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.
Подземные толчки раздались в 113 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 20 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.
Стоит отметить, что это второе сейсмическое событие в регионе за последние дни — 14 ноября недалеко от берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Его эпицентр находился в 318 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Ранее сообщалось, что в Японии объявляли угрозу цунами после мощных подземных толчков.
