Несколько самолетов не смогли приземлиться в Пулково из-за сильного бокового ветра

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Самолеты, которые летят в аэропорт Пулково в Ленинградской области перенаправляют в другие аэропорты из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом заявили в пресс-службе воздушной гавани.
Согласно сообщению, часть самолетов направили в Москву, еще несколько – в Архангельск. По предварительным данным, сложные погодные условия продлятся до 6 часов утра следующего дня.
При этом те воздушные суда, которые только вылетели из столицы, возвращаются обратно.
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«Сложные погодные условия прогнозируются в городе до 6 утра. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов», - рассказали РИА Новости в управляющей компании аэропорта «Пулково».
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Элина Позднякова