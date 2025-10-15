В США начальник полиции попался пьяным за рулем и придумал нелепое оправдание
Начальник полиции из США, в третий раз за два года пойманный пьяным за рулем, придумал себе нелепое оправдание. Об этом сообщает издание People.
Речь идет о шерифе округа Робертсон штата Кентукки. Во вторник, 7 октября, 48-летнего Терри Грея задержали после того, как заметили его несущимся на скорости 177 км/ч на служебной машине с сиреной. В тот день сообщений о преступлениях не поступало.
Офицера преследовал его же коллега — шериф округа Мейсон Райан Свольски, который рассказал, что тот пронесся мимо его автомобиля, едва не спровоцировав ДТП.
При задержании Грей уверял Свольски, что «не так уж пьян». При этом на пассажирском сидении лежала открытая бутылка виски, а от водителя сильно несло спиртным.
Сейчас офицер находится под стражей. Власти потребовали его добровольной отставки. Это уже третий подобный случай с участием мужчины с 2023 года.
