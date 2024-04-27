В Волоколамске устроили семейный спортивный турнир

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
«Такие мероприятия не только сближают родителей и детей, но и передают подрастающему поколению представления об истинных семейных ценностях, приобщают к здоровому образу жизни», — отметила временно исполняющая полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова.
По итогам турнира первое место заняла команда «Здоровый дух», представляющая школу №3. Второе место досталось команде «Олимп» из школы №2, а третью ступень пьедестала заняла команда «Осташевцы» из Осташевской школы.
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