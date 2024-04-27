Радио1
Главная / Новости / Спорт/ В Волоколамске устроили семейный спортивный турнир

В Волоколамске устроили семейный спортивный турнир

27 апреля 2024, 15:38
Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Праздник-турнир «Папа, мама, я — спортивная семья» провели во дворце спорта «Лама» в Волоколамске, мероприятие было приурочено к общеобластной акции «День добрых дел», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в соревнованиях приняли волоколамские школьники, их родители и учителя. Разбившись на команды, они проходили испытания на скорость, ловкость, внимание и силу.
«Такие мероприятия не только сближают родителей и детей, но и передают подрастающему поколению представления об истинных семейных ценностях, приобщают к здоровому образу жизни», — отметила временно исполняющая полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова.


По итогам турнира первое место заняла команда «Здоровый дух», представляющая школу №3. Второе место досталось команде «Олимп» из школы №2, а третью ступень пьедестала заняла команда «Осташевцы» из Осташевской школы.

Читайте также:

Капремонт бассейна в посёлке Селятино планируют завершить раньше срока

Команда школьников из Балашихи победители в школьной лиге по шахматам

ГК «Чеховские медведи» стал полуфиналистом чемпионата России
#волоколамск
#спорт
#школьники
#праздник
Капремонт бассейна в посёлке Селятино планируют завершить раньше срока
27 апреля 2024, 14:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Капремонт бассейна в посёлке Селятино Наро-Фоминского городского округа, могут досрочно, к сентябрю. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход ремонта, а также пообщался со строителями, тренерами и местными жителями.
«Бассейн востребован в каждом городе. Строители нам сказали, что постараются сдать его досрочно. По контракту срок завершения капремонта в декабре, но они уже к сентябрю закончить работы полностью – чтобы функционировала вентиляция, была правильная температура воды, действовало табло. Нам очень важно, чтобы спорт и здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», – сказал глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Бассейн входит в структуру спортивного комбината «Строитель» им. Владимира Мышкина, построенного в 1981 году. Там занимаются футболисты, хоккеисты, фигуристы, гимнасты, пловцы и около 350 участников «Активного долголетия», в основном бесплатно. К чемпионату мира 2018 года в спорткомплексе обновили футбольный стадион, а в 2019-м ввели ледовую арену. Жители также просили модернизировать корпус с бассейном и спортивными залами.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Объект закрыли на капремонт в марте прошлого года. Сдать его изначально должны были в декабре 2024-го, но теперь завершить масштабные работы планируют на три месяца раньше.

Работы выполнены на треть, и в ближайшее время на объекте планируют увеличить число рабочих. В здании бассейна обновят фасад, окна, двери, инженерные сети, внутреннюю отделку, заменят всё оборудование.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Бассейн в Селятине был построен более 40 лет назад, а последний ремонт проходил в 2012 году. С тех пор техническая база устарела, нужно было приводить объект к современным стандартам. Территория нашего спорткомплекса занимает 6,5 га. У нас здесь поле с натуральным покрытием, во время чемпионата мира на нём тренировалась сборная Туниса. Есть искусственное поле, а также ледовая арена и площадка для городков, которые очень популярны в округе», – сказал директор спорткомбината «Строитель» Эдуард Гуков.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во время капремонта спортсмены занимаются в других спортивных учреждениях округа – в Апрелевке, посёлке Калининец и деревне Софьино.

«Я инструктор-методист Центральной спортшколы №1. У меня трое детей, старший сын занимается плаванием и сейчас ездит в Софьино. Бассейн там замечательный, но добираться не очень удобно. Поэтому как манну небесную ждём открытия объекта в Селятине. А старшая дочка у меня занимается фигурным катанием в «Строителе», так что скоро будем ездить сюда на тренировки всей семьёй», – поделилась местная жительница Евгения Тарасенко.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Всего в Наро-Фоминском округе более 300 спортивных сооружений. Там развивают около 50 видов спорта.
«В 2019 году у нас в посёлке построили ледовый дворец, и хоккей стал стремительно развиваться. В нашей детской спортивной школе занимаются порядка 300 ребят. Пять команд участвуют в первенстве Московской области, одна из них заняла второе место, а в турнире «Золотая шайба» – третье. Ещё четыре команды играют в Ночной хоккейной лиге. Наша гордость – женский коллектив «Армата», который тренируется в ледовом дворце. Это единственная любительская команда, участвующая во всероссийских чемпионатах. В этом году она завоевала бронзовые награды», – рассказал президент Федерации хоккея Наро-Фоминского городского округа Алексей Черняев.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В 2022-2023 годах в Наро-Фоминске отремонтировали спорткомплекс «Трудовые резервы», а в Апрелевке построили ледовый дворец. В следующем году в каждом из этих городов оборудуют универсальные спортивные площадки. В 2027-м планируют провести капремонт Центральной спортшколы №1, которая действует с 1966 года. Сейчас в ней занимаются более 2,7 тыс. человек.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел»

Подмосковье, Китай и Казахстан приступили к строительству транспортно-логистического хаба «Селятино»

Губернатор Воробьёв рассказал о цифровизации в Подмосковье
#наро-фоминск
#спорт
#бассейн
#спорткомплекс
#капремонт
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ГК «Чеховские медведи» стал полуфиналистом чемпионата России
26 апреля 2024, 19:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковный клуб «Чеховские медведи» вышел в полуфинал чемпионата России по гандболу. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«В ответном матче четвертьфинала плей-офф «медведи» одержал вторую победу подряд над челябинским клубом «Динамо-Сунгуль». Встреча прошла в Чехове и завершилась со счётом 34:27. Самым результативным игроком у победителей стал капитан команды Кирилл Котов, забивший пять мячей», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В полуфинале подмосковные гандболисты поборются за выход в финал с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Первый матч пройдёт в северной столице, ответный – в Чехове. Игры запланированы на начало мая.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Читайте также:

Подмосковные спортсмены стали призерами первенства России по прыжкам в воду

Подмосковные теннисисты выиграли «бронзу» первенства России

Фехтовальщики из Подмосковья завоевали четыре медали турнира на призы Карины Азнавурян
#спорт
#гандбол
#чемпионат россии
#чехов
#чеховские медведи
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные спортсмены стали призерами первенства России по прыжкам в воду
26 апреля 2024, 17:42

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Пять медалей завоевали подмосковные спортсмены на первенстве России по прыжкам в воду. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Первенство России среди юниоров и юниорок по прыжкам в воду проходит с 22 по 28 апреля 2024 года в Калуге.

«Илья Надеев принес региональной сборной две медали: награду высшей пробы в прыжках с трамплина 1 м среди юниоров 14-15 лет и «бронзу» в прыжке с вышки 5, 7,5 и 10 м в своей возрастной группе. Серебро в прыжках с трамплина 1 м среди спортсменов 16-18 лет выиграли Владислав Качанов и Виктория Казанцева. Также второе место занял Владислав Качанов в прыжках с трамплина 3 метра», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что по итогам в копилке сборной Подмосковья золотая, три серебряные и бронзовая медали.

Читайте также:

Фехтовальщики из Подмосковья завоевали четыре медали турнира на призы Карины Азнавурян

Подмосковные гребцы завоевали золото всероссийских соревнованиях «Донская регата»

«Спарта энд К-2» из Видного поборется за бронзу баскетбольной Суперлиги
#медали
#первенство
#серебро
#плавание
#подмосковье
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные теннисисты выиграли «бронзу» первенства России
26 апреля 2024, 14:15

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Подмосковья завоевала «бронзу» первенства России по настольному теннису. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
С 22 апреля в Чебоксарах проводится Первенство России по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет.

«На первенстве России разыгрываются медали в командных соревнованиях, а также в одиночном, парном и смешанном парном разрядах. Сборная девушек Московской области по итогам командных соревнований заняла третье место на пьедестале почета», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в общей сложности в турнире принимает участие 16 сборных, а также я 64 юноши и 64 девушки в личных зачетах.

Кроме этого, ​29 апреля пройдет заключительных день соревнований, где будут объявлены победители последних матчей.

Читайте также:

Фехтовальщики из Подмосковья завоевали четыре медали турнира на призы Карины Азнавурян

На стенде Подмосковья выставки-форума «Россия» прошёл День спорта

В каширском фестивале ГТО приняли участие около 120 школьников
#медали
#первенство
#победители
#фехтование
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фехтовальщики из Подмосковья завоевали четыре медали турнира на призы Карины Азнавурян
26 апреля 2024, 13:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на всероссийских соревнованиях на призы двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Одну из золотых медалей в копилку Московской области принёс шпажист Богдан Новак из Звенигорода, выступавший в кадетской возрастной группе до 18 лет. Он стал лучшим из более чем 200 спортсменов его категории. В борьбе за золото он одержал победу над москвичом Никитой Гориным», — говорится в сообщении.
Ещё одну высшую награду завоевала Виктория Раменскова из Бронниц в категории «шпажистки 2009-2011 гг. рождения». В финале она одолела Таисию Цыплакову из Новосибирской области.

Серебряную медаль выиграл Егор Смирнов в категории «шпажисты 2009-2011 гг. рождения». И в этой же категории на третью ступень пьедестала сумел подняться ещё один член подмосковной команды — Аркадий Кардава.

Соревнования проводились в Москве с 19 по 26 апреля.

Читайте также:

На стенде Подмосковья выставки-форума «Россия» прошёл День спорта

Команда школьников из Балашихи победители в школьной лиге по шахматам

Подмосковные гребцы завоевали золото всероссийских соревнованиях «Донская регата»
#фехтование
#спорт
#медали
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге появится новый спортивный комплекс
26 апреля 2024, 12:01

Фото: iStock/klikk

В Санкт-Петербурге появится новый спортивный комплекс напротив дома №9, корпус 2 по Ленской улице в Красногвардейском районе. Об этом рассказали в Комитете по инвестициям.
«Сейчас инвестор осуществляет проектирование объекта. Проектные решения пока в разработке», – рассказали в ведомстве в беседе с «Петербургским дневником».

В двухэтажном спортивном комплексе разместят трибуны для 500 зрителей. Здесь будут проводить любительские соревнования по волейболу и баскетболу. Кроме того, в здании расположат тренерский зал, медицинский кабинет и фитнес-кафе.

При этом часть помещений площадью 150 квадратных метров инвестор передаст в собственность города.

По словам мэра Санкт-Петербурга Александра Беглова, новый спорткомплекс расширит возможности для занятий спортом в Красногвардейском районе и улучшит спортивную инфраструктуру в городе в целом.

Читайте также:

Подмосковье примет участие в форуме «Здоровое общество» в Санкт-Петербурге

В Петербурге состоится необычный арт-баттл

Книжный салон в Петербурге представил фирменный стиль этого года
#подмосковье
#кафе
#фитнес
#общество
#соревнования
#спорткомплекс
#собственность
#стиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На стенде Подмосковья выставки-форума «Россия» прошёл День спорта
25 апреля 2024, 22:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На подмосковном стенде международной выставки-форума «Россия» провели День спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«На нашем стенде были представлены достижения физкультуры и спорта. Гости выставки насладились показательными выступлениями и мастер-классами как от именитых профессиональных спортсменов, так и от учащихся спортшкол», – рассказал министр физической культуры и спорта региона Алексей Перов.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На стенде проходили презентации спортивных обществ и учебных заведений Подмосковья: гандбольного клуба «Звезда», команды по хоккею на траве «Динамо-Электросталь», регбийного клуба «ВВА-Подмосковье», спортшкол по хоккею, лёгкой атлетике, боксу, училища олимпийского резерва №3 и спортивного училища №5 «Мастер-Сатурн».

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители команд рассказали о своих видах спорта, клубах, провели мастер-классы по фехтованию, футбольному фристайлу, акробатическому рок-н-роллу, метанию диска, толканию ядра, хоккею с шайбой, хоккею на траве, гандболу, регби, боксу и стрельбе из лазерного пистолета. Желающие могли получить автограф и сделать фото со спортсменами и тренерами.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители дома юных техников «Интеграл» из Химок рассказали о секции спортивного пилотирования дронов и перспективах детского центра по обучению управления БПЛА. Гости изучили беспилотники, выставленные в ходе презентации.
«На выставке вместе с традиционными видами спорта была представлена новая дисциплина – «гонки дронов». Соревнования по этому молодому виду спорта были включены в программу прошедших недавно «Игр будущего» в Казани. Мы видим рост популярности киберспортивных дисциплин, фиджитал-спорта. Будем уделять им огромное внимание», – отметил Алексей Перов.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Также на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялось пленарное заседание «Спорт. Возможности будущего» с участием министра спорта России Олега Матыцина. Обсуждали стратегии развития спорта до 2030 года и ближайшие международные соревнования – Игры стран БРИКС и Всемирные игры дружбы. Спортсмены из Московской области активно готовятся к стартам.

Выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го. Стенд Подмосковья находится в 75-м павильоне.

Читайте также:

Команда школьников из Балашихи победила в школьной лиги по шахматам

Подмосковные гребцы завоевали золото всероссийских соревнований «Донская регата»

В каширском фестивале ГТО приняли участие около 120 школьников
#спорт
#минспорт мо
#выставка
#форум
#россия
#вднх
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Команда школьников из Балашихи победители в школьной лиги по шахматам
25 апреля 2024, 21:12

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Команда Балашихинской школы № 3 имени Ивана Флёрова стала победителем школьной лиги по шахматам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир проводился в Ледовом дворце «Арена «Балашиха». В Соревнованиях приняли участие четыре команды финалистов в составе шести игроков в каждой.

«Звание чемпиона Балашихинской школьной лиги (БШЛ) по шахматам завоевала команда школы № 3 имени Ивана Флёрова из Балашихи. Второе и третье места заняли СОШ № 4 и № 8. Проект школьной спортивной лиги был разработан и запущен в прошлом году в Балашихе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. В нем принимают участие 29 общеобразовательных школ», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в общей сложности в соревнованиях приняли участие порядка 1,5 тысячи человек.

Читайте также:

Команда из Чехова выиграла епархиальный турнир по шашкам

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей первенства России по греко-римской борьбе

​Подмосковье станет участником всероссийского финала турнира «Белая ладья»
#шахматы
#подмосковье
#школы
#балашиха
#турнир
#проект
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные гребцы завоевали золото всероссийских соревнованиях «Донская регата»
25 апреля 2024, 20:53

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

13 медалей завоевали подмосковные гребцы на всероссийских соревнованиях «Донская регата». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Всероссийские соревнования «Донская регата» по гребному спорту в дисциплине «академическая гребля» прошли с 17 по 22 апреля 2024 г. в г. Ростов-на-Дону на гребном канале «Дон».

По итогам соревнований представители Московской области завоевали шесть золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали.

«Победителями стали Алексей Кияшко в дисциплине «одиночка легкий вес 2000 м» среди мужчин, Виктория Луганская в категории «двойка без рулевого женщины 2000 м», Анна Кореневская в категории «двойка без рулевого юниорки 2000 м» и «четверка без рулевого юниорки 2000 м», а в «четверка без рулевого мужчины 2000 м» — Сергей Иськин», — поделились в пресс-службе.

Серебряными призерами стали Екатерина Костюхина — «двойка парная женщины 2000 м», Алексей Кияшко в категории «двойка парная мужчины 2000 м» и в состязании восьмерок с рулевым на дистанции 2000 м — Сергей Иськив, Алексей Швецов, Михаил Арешкович.

Стоит отметить, что бронзу соревнований получили Константин Самсонов, Вадим Варнеев, Никита Кормильчиков, Илья Страхов, Максим Хамин, Александр Решетов, Андрей Карташов, Петр Кузьмин, Полина Афанасьева ​в ​дистанции «восьмерка с рулевым юниоры 2000м».

Читайте также:

Каширские тхэквондисты по итогам онлайн-аттестации получили чёрные пояса

Подмосковные борцы заняли два первых командных места на чемпионате России

В Звёздном городке откроют шахматный клуб гроссмейстера Карякина
#гребля
#медали
#женщины
#соревнования
#мужчины
#ростов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф