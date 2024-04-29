В Волоколамске свыше сотни человек приняли участие в субботнике

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Сотни волоколамцев присоединились к Всероссийскому субботнику. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Во всероссийском субботнике 27 апреля принимали участие школьники, активисты, сотрудники администрации и волонтеры.
Стоит отметить, что у школ совместно родителями и педагогами дети высаживали саженцы деревьев. Также в городе провели «Чистый забег» в городском парке.
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«В Волоколамском округе для уборки в рамках субботника выбрано несколько десятков локаций на территории всего муниципалитета. Это придомовые территории, общественные пространства, скверы, парки, центральные улицы населённых пунктов. Трудовые коллективы приводили в порядок территории около своих организаций, а также проводили уборку на рабочих местах», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что у школ совместно родителями и педагогами дети высаживали саженцы деревьев. Также в городе провели «Чистый забег» в городском парке.
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Мира Полтева