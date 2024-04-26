Воспитатель детского сада назвала детей утырками и отправила сообщение в общий чат

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В детском саду «Солнышко» в поселке Студенческий Белоярского района Свердловской области возник скандал из-за использования слова «утырки» в родительском чате.
Воспитательница по ошибке отправила в родительский чат сообщение с этим словом, которое изначально должна была получить ее коллега.
Родители возмутились таким обращением. Одна из матерей рассказала, что воспитательница утверждала, будто не имела в виду оскорбить кого-либо, но, по мнению родителей, использование такого слова не оставляет места для разговоров.
По словам заведующей детского сада, с ней уже связывались сотрудники полиции, но она отметила, что не видит необходимости в дальнейшем разбирательстве, так как считает, что воспитательница просто ошиблась.
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Родители возмутились таким обращением. Одна из матерей рассказала, что воспитательница утверждала, будто не имела в виду оскорбить кого-либо, но, по мнению родителей, использование такого слова не оставляет места для разговоров.
По словам заведующей детского сада, с ней уже связывались сотрудники полиции, но она отметила, что не видит необходимости в дальнейшем разбирательстве, так как считает, что воспитательница просто ошиблась.
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Артем Кузьмин