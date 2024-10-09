Воспитатели из Серпухова поучаствовали в конференции для педагогов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
На педагогической конференции «Актуальные вопросы дошкольного образования: перспективы и ресурсы развития на 2024-2025 учебный год» педагоги дошкольных отделений «Ручеёк» и «Знайка» из школы № 10 города Серпухова представили инновационные методы обучения детей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Елена Каримова, опытный педагог дошкольного отделения «Ручеёк», известна своим творческим подходом к обучению. Она организовала мастер-класс на тему «Чудеса воздушного пластилина», где представила коллегам новые методы работы с материалами и развития творческих навыков у детей.
Лариса Бойцова, воспитательница дошкольного отделения «Знайка», успешно реализовала проект, посвящённый 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. В рамках этого проекта был создан тематический мини-музей. Её опыт вдохновил других педагогов разрабатывать собственные проекты и продолжать развивать креативные идеи в образовательной среде.
Лариса Бойцова, воспитательница дошкольного отделения «Знайка», успешно реализовала проект, посвящённый 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. В рамках этого проекта был создан тематический мини-музей. Её опыт вдохновил других педагогов разрабатывать собственные проекты и продолжать развивать креативные идеи в образовательной среде.
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