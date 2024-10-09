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Воспитатели из Серпухова поучаствовали в конференции для педагогов

09 октября 2024, 09:22
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

На педагогической конференции «Актуальные вопросы дошкольного образования: перспективы и ресурсы развития на 2024-2025 учебный год» педагоги дошкольных отделений «Ручеёк» и «Знайка» из школы № 10 города Серпухова представили инновационные методы обучения детей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.


Елена Каримова, опытный педагог дошкольного отделения «Ручеёк», известна своим творческим подходом к обучению. Она организовала мастер-класс на тему «Чудеса воздушного пластилина», где представила коллегам новые методы работы с материалами и развития творческих навыков у детей.

Лариса Бойцова, воспитательница дошкольного отделения «Знайка», успешно реализовала проект, посвящённый 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. В рамках этого проекта был создан тематический мини-музей. Её опыт вдохновил других педагогов разрабатывать собственные проекты и продолжать развивать креативные идеи в образовательной среде.

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#ученики
Загруженность подмосковных дорог утром 9 октября составила пять баллов
09 октября 2024, 09:55

Пять баллов из десяти возможных составляет загруженность автодорог Московской области по состоянию на утро среды, 9 октября, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на двух федеральных трассах и 15 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Сложности с проездом в сторону Москвы зафиксированы на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Ярославское, Волоколамское Щёлковское, Рублёво-Успенское, Носовихинское, Минское, Боровское, Рязанское, Киевское, Каширское, Калужское и Варшавское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области сегодня утром выехал один миллион машин, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#московская область
#подмосковье
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В ЖК «Одинцово-1» на кадастровый учет поставили два новых корпуса
09 октября 2024, 09:25

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Два новых корпуса жилого комплекса «Одинцово-1» были поставлены на кадастровый учёт, что позволит новосёлам зарегистрировать право собственности на свои квартиры, прикрепиться к поликлинике и устроить детей в школы и детские сады, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Корпуса расположены по адресам: Московская область, городское поселение Одинцово, улица Березовая, дома 2 и 1.

Их общая площадь составляет более 36,4 тысяч квадратных метров, а в 25-этажных домах размещены 672 квартиры разных планировок. Входные группы в жилые секции спроектированы с учётом доступности для маломобильных групп населения, а на первых этажах предусмотрены коммерческие помещения.

Во дворах обустроены зоны отдыха, игровые и спортивные площадки.Жилой комплекс «Одинцово-1» находится в одноимённом городском округе, окружённом Баковским лесничеством и парками: Ульяновским, Подушкинским и Мещерским.

В комплексе уже работают две школы на 1160 учеников каждая, один детский сад на 350 мест и три сада на 60 мест каждый. Всего проектом предусмотрено строительство двух школ и восьми детских садов.

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#московская область
#одинцово
#строительство
#квартиры
#жк
#дома
#кадастровый учёт
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СК: Арестованные по делу об убийствах священник и военный связаны с криминалом
09 октября 2024, 08:39

Фото: istockphoto/AMilkin

Следствие полагает, что арестованные по делу об убийствах, похищениях и вымогательствах в 1997-2018 годах в Белгородской области священник Станислав Дементьев, военный Игорь Селютин и бизнесмен Степан Морозов имеют обширные связи в криминальном мире.
Это следует из судебных материалов, с которыми удалось ознакомиться РИА Новости. Именно поэтому было решено оставить обвиняемых под стражей, так как, оставаясь на свободе и обладая широкими криминальными связями, они могли бы препятствовать следствию, скрывать улики и координировать свои действия с другими участниками преступлений с целью создания ложных доказательств своей невиновности. Либо просто скрыться от суда и следствия.

Уголовное дело было возбуждено в Белгороде в 2018 году по поводу пропажи человека. В ходе его расследования была выявлена целая цепочка преступлений, совершённых Дементьевым, Селютиным и Морозовым на протяжении длительного времени. По делу уже произведено множество различных экспертиз, опросов свидетелей, очных ставок и других следственных действий, но сбор доказательств ещё продолжается.

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#дело
#уголовное дело
#новости
#белгородская область
#преступление
#священник
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Юрист Соловьёв: Мошенники всё чаще представляются гражданам сотрудниками ФСБ
09 октября 2024, 08:35

Фото: istockphoto/ArisSu

Мошенники разрабатывают всё новые и новые схемы обмана доверчивых либо не слишком подготовленных россиян. В последнее время аферисты всё чаще представляются гражданам сотрудниками спецслужб и силовых органов.
Об этом в разговоре с информационным агентством «Прайм» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьёв. По его словам, с первых минут разговора огорошив собеседника названием могущественной организации, мошенникам подчас удаётся обмануть даже самых скептически настроенных людей.

Одна из недавно разработанных схем состоит в том, что «сотрудник ФСБ» сообщает потенциальной жертве, что группа работников банка, в котором человек хранит свои сбережения, занимается воровством денег у клиентов. В качестве доказательства гражданину дают послушать якобы «материалы прослушки», которые на самом деле разыграны статистами. Они называют жертву полным именем и обсуждают, какую схему лучше использовать для похищения его средств.

Через некоторое время жертве действительно поступает звонок теперь уже «из банка». Его собеседники пытаются провернуть ранее обсуждавшиеся схемы. Человек убеждается, что лже-сотрудник ФСБ его не обманывал и проникается к нему полным доверием. Далее, следуя указаниям «человека из органов», гражданин лишается своих сбережений, а подчас ещё и залезает в долги, так как его порой убеждают взять кредит, чтобы «разоблачить» якобы нечистых на руку сотрудников банка.

Соловьёв предостерёг россиян от попадания в подобные ловушки. Он также выразил сожаление, что базы данных клиентов из кредитных и других организаций по-прежнему часто попадают в руки мошенников. Ведь они откуда-то узнают данные жертвы и то, в каком банке человек хранит деньги, заключил юрист.

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#деньги
#фсб
#юрист
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#кредит
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#жертвы
#банк
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Министр юстиции Тунч объявил о блокировке Discord в Турции
09 октября 2024, 08:06

Фото: iStock/naumoid

Глава Минюста Йылмаз Тунч сообщил, что Турция приняла решение заблокировать доступ к мессенджеру Discord на своей территории. Об этом информирует РИА Новости.
Накануне в России был ограничен доступ к мессенджеру Discord из-за несоблюдения требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения его использования в террористических и экстремистских целях.

«Принято решение о блокировке доступа к социальной медиаплатформе Discord на территории Турции», — пояснил он.

Социальная сеть Discord была запущена в 2015 году и изначально предназначалась для геймеров. По информации самой компании, у нее около 150 000 000 активных пользователей ежемесячно.

В марте 2024 года Discord был внесен в реестр Роскомнадзора, который включает соцсети с аудиторией более полумиллиона россиян ежедневно.

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#соцсети
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Комика Белого* внесли в реестр иноагентов из-за финансирования из стран ЕС и СНГ
09 октября 2024, 07:15

Фото: istock/IherPhoto

Комика Руслана Белого* признали иностранным агентом, в том числе из-за его стендапа, в котором он высказывался против специальной военной операции, а также финансирования идущего из стран ЕС и СНГ. Об этом информирует РИА Новости.
В материалах административного дела, которые имеются в распоряжении агентства, указано, что в процессе мониторинга открытых источников сети «Интернет» было установлено, что Белый Р.В.* создал антивоенный стендап под названием «Все еще». Сообщается, что размещен он был на видеосервисе PLACE, а также доступен для просмотра на «Mail.ru».

Отмечается, что в данном стендапе комик критиковал проведение СВО. Помимо этого, он принимал участие в разработке и распространении материалов для неограниченного круга лиц, включая СМИ, признанные иностранными агентами, проводил концерты за границей и получал финансирование из-за рубежа.

1 сентября 2023 года Министерство юстиции России приняло решение о включении Руслана Белого* в реестр иностранных агентов. Комик пытался обжаловать решение в суде, однако получил отказ. Отмечается, что сейчас он проживает в Испании.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагентов
#1 сентября
#сми
#сво
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В Кремле прокомментировали движение квадроберов
Дмитрий Песков назвал движение квадроберов полной ерундой
09 октября 2024, 06:53

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал субкультуру квадроберов, назвав это движение «полной ерундой».
Об этом он заявил в беседе с агентством РИА Новости.

Квадробинг — субкультура среди подростков, которая предполагает подражание действиям и повадкам животных, набирает популярность в России. На фоне этого движения в Государственной Думе обсуждаются законопроекты о запрете пропаганды подобных явлений. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила, что квадробинг может попасть под действие нового законопроекта о запрете деструктивной идеологии.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил меры по привлечению родителей детей-квадроберов к ответственности, включая лишение родительских прав. В то же время глава комитета Госдумы Нина Останина призвала к осторожности и предложила прекратить пугать родителей.

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Россияне могут остаться без любимого сорта мандаринов на Новый год
Эксперт Козий: «клементины» в России почти прекратились из-за санкций
09 октября 2024, 05:50

Фото: istock/nitrub

В преддверии Нового года россияне могут остаться без любимых мандаринов из Марокко.
По словам Ирины Козий, представителя ягодного союза, специализирующегося на экзотических фруктах, поставки популярных сортов «клементины» почти прекратились из-за санкций и нестабильной политической ситуации.

Козий отметила, что в среднем Россия ежегодно импортирует около миллиона тонн мандаринов. Основными поставщиками этих фруктов зимой являются Турция, Египет и Марокко. Однако с текущими проблемами поставки из Марокко оказались под угрозой.

Специалисты добавляют, что другие страны, такие как Сирия и Египет, могли бы частично восполнить дефицит, но высокие наценки на импорт делают эту продукцию слишком дорогой для российских потребителей.

Ранее сообщалось, что согласно исследованию платформы фискальных данных «Такском» самым популярным фруктом у россиян в апреле этого года стал банан.
Отмечается, что бананы были куплены более 8 млн раз.

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#египет
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#поставки
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Иоанн Богослов 9 октября: Почему в этот день нельзя работать после обеда и пить алкоголь
09 октября 2024, 00:00

Фото: istock/Aleksandr Golubev

9 октября отмечается день Иоанна Богослова, одного из учеников Иисуса Христа и автора четвертого Евангелия.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы приходятся на 9 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Иоанн Богослов — история

Апостол и евангелист Иоанн, который получил прозвище Богослов, стал одним из первых учеников Иисуса Христа. Известно, что их связывали родственные узы, так как Иоанн был внуком святого Иосифа, который был обрученным мужем Пресвятой Девы Марии.

Перед встречей с Иисусом Христом будущий апостол работал рыбаком, следуя по стопам своего отца. Познакомившись со Спасителем, он оставил свою семью и вместе с братом последовал за ним. Иоанн всегда был рядом с учителем: он стал свидетелем Преображения Господня на горе Фавор, следовал за Христом по Крестному пути и вместе с Пресвятой Богородицей оплакивал Спасителя у креста.

Слова распятого Иисуса к апостолу «Се Мати твоя», указывающие на Богородицу, стали его просьбой и завещанием заботиться о Пресвятой Деве Марии. Он оставался с ней вплоть до Ее Успения. Позже, вместе с учеником Прохором, он отправился проповедовать Евангелие, странствуя по малазийским городам.

Фото: istock/dimid_86

Традиции

В старину в это время года люди завершали подготовку к зиме, собирая оставшиеся овощи с грядок и пытаясь предсказать, какая погода ожидает их в ближайшие месяцы.

Что можно делать 9 октября 2024

— В День памяти Иоанна Богослова необходимо посетить храм, помолиться образам апостола и попросить об исцелении от душевных и физических недугов. К святому обращаются с просьбами укрепить семейные узы и связи с детьми. Иоанн Богослов помогает тем, кто тяжело болен, а также тем, кто чувствует себя незаслуженно обиженным. Его считают покровителем учащихся, писателей и художников.

Фото: istock/SonerCdem

— В старину в этот день проводились смотрины в доме невесты, где родственников жениха встречали праздничными угощениями. Однако если девушка была не готова ответить взаимностью на ухаживания, сватов угощали не за столом, а у ворот дома. Символом отказа от сватовства служила тыква, украшенная лентами.

Что нельзя делать 9 октября 2024

— Считалось, что ругань и споры со старшими, а также обиды на родственников могут привести к проблемам в семье;

— Ношение поношенной обуви могло привлечь полосу неудач;

— Использование острых предметов сулило скандалы с близкими;

— Работа после обеда могла привлечь сорок бед;

— Употребление алкогольных напитков грозило полосой безденежья;

Фото: istock/Mikhail Ognev

— Наши предки верили, что свадьба в этот день принесет несчастье в семью;

— Запрещалось употреблять лук и чеснок, так как считалось, что после этого ночью будут сниться кошмары, связанные с умершими.

Приметы на погоду на 9 октября

— Ждите хорошую погоду, если вечером небо будет окрашено в розовый цвет;

— Если в этот день пойдет первый снег, в Михайлов день начнется настоящая зима;

— Если светит солнце, значит в июле будет дождливая и холодная погода;

— Если начнется снег с дождем — к оттепели в январе;

— Если с вишни упали все листья, готовьтесь к приходу ранней зимы;

— Тусклые звезды в небе говорят о снегопаде, а яркие о потеплении.

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