Воспитатели из Серпухова поучаствовали в конференции для педагогов





Елена Каримова, опытный педагог дошкольного отделения «Ручеёк», известна своим творческим подходом к обучению. Она организовала мастер-класс на тему «Чудеса воздушного пластилина», где представила коллегам новые методы работы с материалами и развития творческих навыков у детей.



Лариса Бойцова, воспитательница дошкольного отделения «Знайка», успешно реализовала проект, посвящённый 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина. В рамках этого проекта был создан тематический мини-музей. Её опыт вдохновил других педагогов разрабатывать собственные проекты и продолжать развивать креативные идеи в образовательной среде.