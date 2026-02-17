Спасатели МЧС вывели девушку из новомосковского леса

17 февраля 2026, 22:58

Спасатели МЧС вывели девушку из московского леса в НАО

Фото: istockphoto/Eerik

Спасатели эвакуировали из лесного массива в Новой Москве девушку, которой стало плохо во время похода. Об этом сообщили в телеграм столичного департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.