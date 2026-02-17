Спасатели МЧС вывели девушку из новомосковского леса
Спасатели эвакуировали из лесного массива в Новой Москве девушку, которой стало плохо во время похода. Об этом сообщили в телеграм столичного департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.
По данным ведомства, 17 февраля в 18:08 мск в службу 112 позвонил мужчина. Он сообщил, что его спутнице стало плохо, а выбраться самостоятельно они не могут из‑за глубокого снега.
На место направили подразделения ПСО №308 и №319, АСО №4 и №6, а также кинологический расчет пожарно‑спасательного центра. Помощь в уточнении маршрута и координат оказал специалист направления «Лес на связи» ПСО «ЛизаАлерт».
Спасатели сформировали поисковые группы, нашли туристов и при содействии местных жителей с мотобуксировщиками эвакуировали пострадавшую на носилках. Девушку передали бригаде скорой помощи, ее спутник от госпитализации отказался.
