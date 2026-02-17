Достижения.рф

Воспитатели не вызвали скорую ребенку с торчащей костью в детском саду Бийска
Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Семилетней девочке прищемило палец дверью в детском саду №83 в Бийске. Теперь ей грозит ампутация, сообщают телеграм-каналы.



В тот день пострадавшая вместе с другими детьми шла на физкультуру. Она спустились на первый этаж и остановилась между спортзалом и дверью. В это время из зала выходила другая группа, и воспитательница попросила ребенка прижаться к стене, чтобы остальные смогли пройти. Девочка выполнила просьбу и положила руку на открытую дверь. В этот момент ее захлопнул мальчик, сильно придавив ей палец.

По словам матери пострадавшей, пока ее дочь истекала кровью, сотрудники только меняли ей повязку и ждали родителей. Они объяснили, что не имеют права вызывать медиков без присутствия семьи. Мать сама отвезла дочь в больницу, где рану на пальце зашили.

Однако позже выяснилось, что травма оказалась серьезнее: из-за торчащей кости ребенку грозит ампутация. Семья объезжает разные больницы, а руководство детского сада до сих пор не связалось с ними.

Лидия Пономарева

