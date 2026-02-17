17 февраля 2026, 18:57

Воспитатели не вызвали скорую ребенку с торчащей костью в детском саду Бийска

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Семилетней девочке прищемило палец дверью в детском саду №83 в Бийске. Теперь ей грозит ампутация, сообщают телеграм-каналы.