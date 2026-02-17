В российском регионе младенец едва не задохнулся из-за маникюра своей матери
В Челябинской областной детской клинической больнице врачи спасли десятимесячного ребёнка, который чуть не задохнулся из-за кусочка ногтя своей матери. Об этом сообщает пресс-служба ЧОДКБ.
Младенец поступил в медучреждение с жёстким дыханием и хрипами. Мама предположила, что малыш подавился собачьим кормом. Медики провели обследование и обнаружили в голосовой щели плотное инородное тело, похожее на кость.
Оно перекрывало просвет дыхательных путей почти полностью. Извлечь предмет гибким эндоскопом не удалось — инструменты соскальзывали с гладкой поверхности. Тогда врачи решили провести ригидную бронхоскопию.
С помощью жёстких щипцов они прошли через голосовую щель и успешно удалили помеху. Инородным телом оказался фрагмент нарощенного ногтя. После операции ребёнок провёл ночь в реанимации, а затем его перевели в обычную палату для наблюдения.
