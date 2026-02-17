В российском регионе младенец едва не задохнулся из-за маникюра своей матери

17 февраля 2026, 21:24

В Челябинске врачи удалили из дыхательных путей младенца кусок нарощенного ногтя

Фото: Istock/stockdevil

В Челябинской областной детской клинической больнице врачи спасли десятимесячного ребёнка, который чуть не задохнулся из-за кусочка ногтя своей матери. Об этом сообщает пресс-служба ЧОДКБ.