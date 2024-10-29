Воспитательница частного детского сада проволокла детей по асфальту

Видео: Телеграм-канал SHOT
В одном из частных детских садов Подмосковья воспитательница грубо обращалась с детьми. Местные жители пожаловались на жестокое обращение.
В городском округе Солнечногорск местные жители смогли запечатлеть на камеру, как воспитатель частного детского сада ведёт детей с уличной прогулки. Женщина грубо схватила детей и волокла по асфальту. Она не обращала внимания на то, что малыши плачут — детские визги и привлекли свидетелей.
Жители округа утверждают, что сотрудники этого детсада уже не в первый раз показывают свою некомпетентность. Горожане надеются на вмешательство со стороны правоохранительных органов, сообщает Телеграм-канал SHOT.
Цены на абонементы в детском саду, в котором работает «грубая» воспитательница, начинаются от 19 тысяч рублей на неполный день, а на полный от 22 тысяч.
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Жители округа утверждают, что сотрудники этого детсада уже не в первый раз показывают свою некомпетентность. Горожане надеются на вмешательство со стороны правоохранительных органов, сообщает Телеграм-канал SHOT.
Цены на абонементы в детском саду, в котором работает «грубая» воспитательница, начинаются от 19 тысяч рублей на неполный день, а на полный от 22 тысяч.
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Ольга Енгалычева