В больнице 10-месячному ребенку ввели средство для усыпления животных: девочка скончалась, кто виноват

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В феврале 2022 года в одну из больниц Темрюка поступила 10-месячная девочка. Ребенок случайно опрокинул на себя кружку с кипятком и получил ожоги. Врачи настояли на госпитализации, но заверили, что жизни ребенка ничего не угрожает. Ночью того же дня малышка скончалась в палате. Подробности – в материале «Радио 1».
Обстоятельства гибели ребенка
Мать девочки рассказала журналистам «КП-Кубань», что после госпитализации ребенка в палату к девочке вошла медсестра. Не включая свет и используя лишь фонарик на телефоне, она сообщила, что необходимо промыть катетер, при этом в руках у неё были шприцы. После ухода медсестры 10-месячная пациентка перестала дышать и двигаться. В панике мать выбежала в коридор, позвав на помощь. Врач попытался провести реанимацию, но было уже слишком поздно — девочку спасти не удалось.
Что говорят в больнице
В первые дни в больнице медперсонал упорно утверждал, что причиной смерти стало неправильное кормление. Якобы девочка задохнулась пищевыми массами. При этом слова матери девочки о том, что она кормила дочь задолго до трагедии, не имели для врачей никакого значения.
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Результаты экспертизы
Полную картину произошедшего раскрыла судебная экспертиза. Выяснилось, что медсестра промыла катетер не тем раствором, который требовался. По ошибке она использовала препарат, предназначенный для наркоза и усыпления животных.
Медсестра свою вину не признала.
«В ночь на 13 февраля 2022 года обвиняемая, небрежно относясь к своим профессиональным обязанностям, ненадлежащим образом оказала медицинскую помощь малолетней при промывании катетера. Состояние ребенка резко ухудшилось, что привело к её смерти», — сообщили правоохранители после завершения расследования.
На суде 25-летняя медсестра продолжала настаивать на своей невиновности. В результате ей назначили два года ограничения свободы и такой же срок запрета на занятие лечебной деятельностью.
Иск в шесть миллионов
В середине октября стало известно, что родители 10-месячной девочки из Темрюка, скончавшейся в больнице, подали иск на компенсацию морального вреда. После консультаций с адвокатами они определили сумму иска в шесть миллионов рублей.
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Анастасия Хохлова