В Москве погиб ребенок: на него упал телевизор, пока мать занималась домашними делами

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В московском районе Царицыно произошла трагедия: маленький ребенок погиб, когда на него упал телевизор.
Инцидент произошел в квартире, где малыш находился вместе с матерью, сообщает Telegram-канал Shot.
По информации источника, мать ненадолго отвлеклась на дела по дому, оставив ребенка в комнате одного. Малыш, играя возле телевизора, случайно опрокинул его на себя. В результате ребенок получил серьезную черепно-мозговую травму и был немедленно госпитализирован.
Трагедия произошла около двух месяцев назад, однако стало известно, что ребенок скончался от полученных травм накануне.Следственные органы продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.
Ранее сообщалось, что в Турции, в городе Гечек, на группу российских туристов напала толпа местных жителей. Один из пострадавших был госпитализирован, а туристы заявили, что расследование идет слишком медленно. Сейчас россияне надеются на помощь со стороны российского консульства.
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По информации источника, мать ненадолго отвлеклась на дела по дому, оставив ребенка в комнате одного. Малыш, играя возле телевизора, случайно опрокинул его на себя. В результате ребенок получил серьезную черепно-мозговую травму и был немедленно госпитализирован.
Трагедия произошла около двух месяцев назад, однако стало известно, что ребенок скончался от полученных травм накануне.Следственные органы продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.
Ранее сообщалось, что в Турции, в городе Гечек, на группу российских туристов напала толпа местных жителей. Один из пострадавших был госпитализирован, а туристы заявили, что расследование идет слишком медленно. Сейчас россияне надеются на помощь со стороны российского консульства.
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Елена Перлова