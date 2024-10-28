Родила из-за маткапитала и издевалась: под Омском младенца с травмами спасли от матери лишь после третьего избиения

Фото: istockphoto/Kseniia Kapris
За первые восемь месяцев своей жизни маленький Миша из деревни Халдеевка Омской области пережил множество страданий. Ребенок родился с патологией и мог питаться только через специальный зонд. Уже через месяц его состояние потребовало госпитализации, но по совершенно другой причине. Подробности – в материале «Радио 1».
Истязания ребенка
Малыш провел сутки без необходимой помощи. Ирина вызвала местного фельдшера только 16 октября, когда мальчик начал задыхаться. Медицинский работник настоял на госпитализации ребенка. Уже в больнице выяснилось, что одна из травм могла возникнуть только в результате того, что руку малыша скрутили и дернули с силой.
Заявления в полицию
Фото: istockphoto/Eva HMМедики, заподозрившие неладное, обратились в полицию с заявлением о возможном жестоком обращении с ребенком. Однако уголовное дело тогда не было возбуждено, и причастность матери к травмам малыша установить не удалось. Ирина утверждала, что ее младший сын Миша упал с дивана, пока она на минуту вышла в огород.
Миша находился в нейрохирургии до декабря. Вскоре после выписки его снова госпитализировали, на этот раз с сильной простудой. Свидетели сообщали, что Ирина издевалась над сыном на протяжении всего пребывания в больнице, оставляя его без присмотра и проявляя грубость при укладывании и одевании.
10 июня ребенок снова попал в больницу — на этот раз с серьезным переломом бедра. Следствие предполагает, что мать, устав укачивать плачущего малыша, могла потерять контроль и причинить ему вред. Ирина же настаивает, что уснула и случайно выронила сына из рук. После этой истории, семьей Бакулиных заинтересовались силовики. Мать сначала ограничили в родительских правах на Мишу, а спустя полгода лишили их.
Ирина родила сына ради маткапитала
«Я его ненавижу. Старшего сына люблю, а на этого глаза бы мои не смотрели! Я осознаю, что у нас дома ему плохо, лучше будет, если Мишу отправят в семью, где его полюбят», — заявила нерадивая мать.
Что известно о семье
У Ирины всего четыре класса образования. В детстве ее воспитанием также никто не занимался должным образом. После переезда из Казахстана в деревню рядом с начальной школой ее мать решила, что возить дочь на занятия в соседнее село слишком сложно, и отказалась от этой идеи. В результате к 31 году Ирина едва умеет читать и писать.
Ее муж работает оператором на агропредприятии, получает небольшую зарплату. Тем не менее, местные жители в целом хорошо отзываются о семье. Как это часто бывает, никто не замечал проблем. При проверках органы опеки отмечали, что в доме, хотя и бедно, но чисто. Однако это противоречит заключению врачей, обследовавших Мишу. Один из диагнозов мальчика при его изоляции от семьи — белково-энергетическая недостаточность, что указывает на его истощение и длительное голодание.
Ребенка истязали на протяжении 8 месяцев, его жизнь постоянно подвергались опасности.
Уже после того, как ребенка изъяли из семьи, Ирина призналась, что муж часто пьет и избивает ее.
«Сначала, когда мы только с ним познакомились, казался нормальным человеком. А потом, когда я забеременела еще первым ребенком, начал сильно пить и бить меня. И со вторым ребенком то же самое. Удивляюсь, как они у меня еще нормальными родились», — заявила женщина.
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