Воспитывающая 10 детей жительница Бурятии в пятый раз стала приемной матерью

12 ноября 2026, 17:17

Фото: iStock/fizkes

Жительница Бурятии Светлана Реховская, воспитывающая десятерых детей, вновь стала приемной матерью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной защиты населения республики.





Женщина удочерила воспитанницу социального центра «Звездный» Светлану Н. В семье это пятый приемный ребенок. У россиянки также есть пятеро кровных детей. По мнению многодетной матери, любовь не делится на порции: когда в доме появляется еще один ребенок, она не становится меньше для каждого, а наоборот, усиливается.

«Ради таких моментов и стоит открывать двери своего дома. Пусть в нем будет больше шума, больше хлопот, но зато в тысячу раз больше детского счастья», — отметила Реховская.