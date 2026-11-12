Воспитывающая 10 детей жительница Бурятии в пятый раз стала приемной матерью
Жительница Бурятии Светлана Реховская, воспитывающая десятерых детей, вновь стала приемной матерью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной защиты населения республики.
Женщина удочерила воспитанницу социального центра «Звездный» Светлану Н. В семье это пятый приемный ребенок. У россиянки также есть пятеро кровных детей. По мнению многодетной матери, любовь не делится на порции: когда в доме появляется еще один ребенок, она не становится меньше для каждого, а наоборот, усиливается.
«Ради таких моментов и стоит открывать двери своего дома. Пусть в нем будет больше шума, больше хлопот, но зато в тысячу раз больше детского счастья», — отметила Реховская.В ведомстве также рассказали, что с начала этого года в регионе дом обрели 575 детей: 351 ребенка передали в замещающие семьи, 183 вернулись к родителям, еще 41 усыновили.