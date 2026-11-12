Россиянка лишилась фаланги пальца из-за врачей
19-летняя жительница Тюменской области лишилась фаланги пальца после некачественной медицинской помощи. Об этом сообщили пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, в январе пациентка обратилась за помощью к врачам с болью во втором пальце правой кисти. У нее диагностировали острое гнойное воспаление мягких тканей и назначили перевязки до начала февраля, после чего завершили лечение.
Весной девушка вернулась в клинику с теми же жалобами. Тогда у нее выявили инфекционно-воспалительное заболевание костной ткани, экстренно прооперировали и удалили фалангу пальца.
Россиянка сочла такую помощь ненадлежащей и обратилась в прокуратуру. В ходе проверки сотрудники надзорного органа выявили нарушения и подали иск о компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Суд удовлетворил это требование.
Ранее сообщалось, что в Новокузнецке мальчику ампутировали половой орган после неудачного обрезания, которое сделал хирург на дому.
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