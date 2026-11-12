Россиянка лишилась фаланги пальца из-за врачей

12 ноября 2026, 16:47

Под Тюменью девушка лишилась фаланги пальца из-за некачественной помощи врачей

Фото: iStock/sanjagrujic

19-летняя жительница Тюменской области лишилась фаланги пальца после некачественной медицинской помощи. Об этом сообщили пресс-служба прокуратуры региона.