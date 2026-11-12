В Москве уроженец Тувы разбил автомат с едой в метро

12 ноября 2026, 16:28

В московском метро уроженец Тувы разбил вендинг-аппарат

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Щербинский суд Москвы назначил 15 суток административного ареста уроженцу Тывы Радиону Хертеку за повреждение вендингового аппарата на станции. Об этом сообщили в суде.





Как выяснило Агентство городских новостей «Москва», мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности по статьям о краже, грабеже, угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью. В декабре 2025 года его приговорили к двум годам колонии общего режима за нападение на мужчину, однако он освободился раньше назначенного срока. Согласно судебным документам, вечером 8 ноября 28-летний Хертек, находясь в вестибюле станции метро «Саларьево», ударил по вендинговому аппарату и разбил стекло.





«Суд постановил признать виновным Хертека Радиона Владимировича по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — сказал собеседник агентства.