Уралец разгромил топором Haval на глазах у ребенка
В Первоуральске Свердловской области мужчина топором разгромил иномарку бывшей возлюбленной из-за ревности. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».
По словам женщины, она съехала от мужчины и на выходные привезла ребенка, как они договаривались. Позже она приехала с подругами, чтобы забрать его. В этот момент пьяный бывший вышел с топором и сразу ударил по лобовому стеклу — в машине находились подруги.
Как рассказала водительница, за происходящим из дома наблюдал ребенок, а угрозы она слышала еще на улице. Конфликт, по ее утверждению, произошел на почве ревности: мужчина считает, что она ушла к другому.
На опубликованных в сети кадрах видно, как нарушитель топором разбивает автомобиль: бьет по стеклам и фарам, а также царапает капот. По данным канала, инцидент произошел месяц назад. Женщина сразу обратилась в полицию, однако, по ее словам, мер до сих пор не приняли. В полиции сообщили, что проводят проверку.
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