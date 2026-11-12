Уралец разгромил топором Haval на глазах у ребенка

12 ноября 2026, 16:17

В Первоуральске пьяный ревнивец разгромил топором Haval на глазах у ребенка

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Первоуральске Свердловской области мужчина топором разгромил иномарку бывшей возлюбленной из-за ревности. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Екатеринбурга».