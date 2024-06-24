Восстановлено движение по подмытому ранее мосту через Пахру в Подольске

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Специалисты открыли движение по временному мосту через реку Пахру в деревне Кутьино Подольского городского округа. Восстановительные работы завершены, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«19 июня сооружение было подтоплено из-за сильных дождей. Движение на участке региональной дороги Кутьино - Дубровицы было временно закрыто, запущен альтернативный автобусный маршрут через Щапово», – говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, рядом продолжается строительство нового моста. Его ввод в эксплуатацию планируется в октябре.
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Лора Луганская